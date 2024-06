Al via questa sera il Mirano Summer Festival. Tra i più attesi Achille Lauro, Loredana Bertè e The Kolors

Il Mirano Summer Festival compie 18 anni. Partirà questa sera presso l'area degli impianti sportivi, e proseguirà fino al 28 luglio, la kermesse musicale ideata da Paolo Favaretto e portata avanti con la collaborazione dell'associazione Volare 4.0. Artisti di fama come i Ricchi e Poveri, i The Kolors, Achille Lauro e Loredana Berté saliranno sul palco di questa nuova edizione insieme a celebri cover band.

Musica e solidarietà

Sarà un mese dedicato alla musica ma anche alla solidarietà che da sempre contraddistingue la manifestazione. Lo scorso anno il Mirano Summer Festival ha accolto ben 90mila persone, confermando il suo ruolo centrale nella vita culturale e sociale del territorio, e posizionandosi ufficialmente tra i festival più attesi dell’estate.

Sin dal suo esordio, il festival non si è distinto solo per la qualità degli artisti locali, delle cover band e dei grandi nomi della musica nazionale che animano le sue serate, ma anche per la sua caratteristica fondante: le iniziative benefiche. In 18 anni, il Mirano Summer Festival ha donato oltre 200mila euro in beneficenza, sostenendo cause diverse e importanti come l'assistenza alle vittime del tornado di Dolo, i fondi per la casa di riposo Luigi Mariutto, il supporto all'associazione Donne in Rosa, la costruzione del primo parco giochi inclusivo di Mirano e l'aiuto finanziario a famiglie in difficoltà.

«Il Summer - spiega Favaretto - è nato con lo scopo di dare alla comunità miranese un luogo accogliente e vivace dove trascorrere le calde serate d'estate, un luogo di incontro dove la comunità potesse ritrovarsi. Negli anni abbiamo raggiunto grandi risultati, il Summer è cresciuto fino a diventare oggi uno tra i festival nazionali più seguiti. Di anno in anno abbiamo alzato sempre di più la qualità del prodotto offerto fino ad arrivare ad ospitare sul palco grandi nomi della musica nazionale e internazionale».

Il Mirano Summer festival è sostenuto da una grande comunità di volontari: 250 giovani iscritti, una settantina quelli presenti ogni sera, e 34 addetti alla sicurezza formati per gestire situazioni ad alto rischio. «Questo impegno collettivo - spiegano gli organizzatori - crea un contesto sano e di qualità per i giovani, coinvolgendoli per un intero mese in un'esperienza ricca di valore che offre ai giovani un'opportunità unica di coinvolgimento attivo e di crescita personale che favorisce l'aggregazione sociale».