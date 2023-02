A grande richiesta Partyum - The New Age Carnival in Venice accompagna le sue tre muse agli eventi più esclusivi del mitico Carnevale veneziano. Gli ospiti saranno i protagonisti indiscussi delle tre feste più intriganti e spettacolari dell'anno.

Il programma

Palazzo Ca' Bernardo (10, 11 e 12 febbraio 2023)

Si aprono le danze nella magnificenza di un palazzo quattrocentesco di rara bellezza come Palazzo Ca' Bernardo, costruito nella prima metà del Quattrocento secondo lo stile tardogotico tipicamente veneziano. La sua spettacolare facciata è una delle più rappresentative ed eleganti del gotico veneziano.

Il giorno 10 febbraio 2023 prende vita Vanesia elogio della vanità in tutte le sue forme.

L'11 febbraio 2023 è il turno di Narcisa, un'idea di grandiosità che scaturisce da un’innata necessità di ammirazione.

Il giorno 12 febbraio 2023, quando l'intrigo sarà il protagonista assoluto, prende vita Viziosa, la serata più veneziana mai proposta fino ad oggi.

Alle ore 19 red carpet, welcome drink e sfilata delle maschere tradizionalmente indossate per celare identità, classe sociale e sesso ed entrare a far parte di un’illusione in cui, per qualche giorno, tutto può accadere.

Alle 20 tutti pronti per il grande buffet che sarà imbandito con ricche pietanze calde e fredde di eccellente realizzazione e con una presentazione che non mancherà di stupire. La serata prosegue con intrattenimento e sorprese ad ogni piano del palazzo, full open bar, dj di fama internazionale, presenza di artisti che proporranno vari spettacoli di danze, musica e cabaret. Sette ore di puro divertimento dove niente è dato per scontato e l’imprevedibilità e la magia lasceranno gli ospiti perennemente con il fiato sospeso.

Palazzo Contarini Polignac (17, 18 e 19 febbraio 2023)

La settimana successiva si aprono le danze nella magnificenza di un altro palazzo cinquecentesco di rara bellezza come Palazzo Contarini Polignac, esempio architettonico rinascimentale considerato tra i più importanti di Venezia.

Affascinanti eventi per la laguna, un autentico trionfo di colori, di folklore e di tradizione, una susseguirsi meraviglioso di maschere, costumi e personaggi che si cullano e riflettono giochi di luci e colori sulle magiche acque del Canal Grande.

Il giorno 17 febbraio 2023 prende vita Vanesia, elogio della vanità in tutte le sue forme.

Il giorno 18 febbraio 2023 è il turno di Narcisa, un'idea di grandiosità che scaturisce da un innata necessità di ammirazione.

Il giorno 19 febbraio 2023, dove l'intrigo sarà il protagonista assoluto prende vita Viziosa, la serata più veneziana mai proposta fino ad oggi... maliziosa e libertina strettamente legata alla tradizione carnevalesca della laguna.

Alle ore 19.00 red carpet e welcome drink, la cena di Gala partirà alle ore 20.00. La serata prosegue con intrattenimento e sorprese ad ogni piano del palazzo, full open bar, dj di fama internazionale e la presenza di artisti che proporranno vari spettacoli di danze, musica e cabaret.