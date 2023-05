Tutti a piedi con il passeggino: a Bibione il maxi raduno per famiglie

Confermato il primo raduno per famiglie in Veneto, la Bibione Passeggino Sprint, che si terrà il 4 giugno 2023 proprio a Bibione, alle ore 17, partendo da Piazzale Zenith.

Una passeggiata aperta a tutte le famiglie che vogliono passare un pomeriggio diverso ed in compagnia: unico obbligo, il passeggino. Con il proprio passeggino e figli al seguito si percorrerà la ciclopedonale che da Piazzale Zenith costeggia il lungo mare fino all’altezza di via Pegaso per poi risalire fino a Piazza Fontana dove ad aspettare gli speciali "corridori" ci saranno le bag omaggio, stand dedicati alle famiglie, intrattenimento per bambini, photobooth con foto stampabili al momento e sul palco professionisti del settore che daranno consigli in ambito, sociale, sanitario e medico.

Si tratta di evento unico nel suo genere, che per la prima volta sbarca nel nordest: un’iniziativa dell’Associazione Next, non estranea a queste singolari manifestazioni, che questa volta vuole puntare in alto proponendo questa sorta di raduno di interesse nazionale. «L’ambizione è quella di diventare un punto di riferimento per le famiglie, un'occasione di socialità e condivisione - spiega il presidente dell'associazione, Daniele Cellini -. Con questa prima edizione posiamo il primo mattone per costruire un qualcosa di importante che vuole essere un sostegno alle famiglie, anche accendendo un faro su problematiche di natura sociale e culturale provando ad attrarre l’attenzione delle istituzioni sul welfare delle famiglie venete: farlo tutti insieme significa farlo con forza e peso».

L’iscrizione, obbligatoria per la partecipazione, è gratuita: è sufficiente compilare il modulo dedicato che si trova nel sito www.associazionenext.it. Sarà possibile iscriversi anche in loco il giorno stesso dell’evento presentandosi prima della partenza prevista. L’evento è patrocinato e in collaborazione con il Comune di San Michele al Tagliamento.