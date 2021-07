Tornano le passeggiate enogastronomiche sotto le stelle lungo l’alzaia del Sile

Tre serate per scoprire o riscoprire le bellezze naturali di Quarto d’Altino e del fiume che attraversa il territorio, il Sile. Tre occasioni per degustare e apprezzare la buona cucina, portata in tavola dai ristoratori locali e dal volontariato. Le Passeggiate enogastronomiche sotto le stelle lungo l'alzaia del fiume Sile – organizzate dalla Pro Loco con il contributo del Comune di Quarto d’Altino e della Regione del Veneto – sono un appuntamento sempre molto atteso, anche al di fuori dai confini comunali. Tanto che un anno fa, all'uscita dal lungo lockdown, sono state la prima iniziativa pubblica a essere proposta, con il consueto grande successo di partecipazione nonostante le incertezze e le molte restrizioni. Un appuntamento pronto a tornare anche in questa estate 2021, caratterizzando i giovedì del mese di luglio.

Giovedì 8 luglio partenza a gruppi da piazza San Michele dalle 19.30 e cena all'aperto nel giardino adiacente al ristorante “La corte”

Il costo della passeggiata, tutto compreso, è di 25 euro. Informazioni e prenotazioni al numero 339 787 0350, dopo le ore 13.

