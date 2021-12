Boschi a Natale: un weekend di passeggiate formato famiglia per riscoprire la natura

Prezzo non disponibile

Torna "Boschi a Natale", evento dedicato alla scoperta di aree naturali, parchi ed oasi del territorio regionale. Nel fine settimana di sabato 11 e domenica 12 dicembre, Unpli e Regione Veneto propongono una serie di camminate che andranno a toccare sei province e 24 luoghi che spiccano per paesaggi e bellezze naturalistiche.

Protagonisti dell'iniziativa sono proprio la natura e il territorio, assieme alle famiglie che vogliono passare un fine settimana a contatto con l’ambiente in una stagione insolita per le camminate, quella invernale. La soffice luce, il calmo paesaggio, i morbidi odori e il silenzio della natura saranno le compagne di viaggio in un clima di riscoperta di pace e serenità ed un momento di stacco dallo stress, a ridosso delle festività natalizie.

In provincia di Venezia l'appuntamento è a Musile di Piave domenica 12 dicembre: una giornata alla scoperta della ricca biodiversità del territorio di Musile, attraverso un’introduzione al birdwathching e una breve escursione lungo l’argine della laguna veneziana per l’osservazione degli uccelli acquatici. La giornata si sviluppa in più appuntamenti:

ore 9,00 mini corso di birdwatching (posti max. 25)

ore 10,00 escursione lungo argine (aperta a tutti, su prenotazione)

12,30 pranzo (posti max. 45) – costo, tutto compreso, €15,00

Ritrovo: centro di educazione ambientale “La Piave Vecchia”, via Castaldia, 1, Musile di Piave

Difficoltà: facile – scarpe da trekking

Informazioni

Le visite prevedono un numero ristretto di partecipanti e si svolgeranno nel rispetto della normativa anti-Covid vigente. Prenotazione obbligatoria, per info telefono: 334 293 6833.