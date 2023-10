Patti Smith porta il suo concerto più intimo al Teatro Malibran di Venezia

Patti Smith arriva a Venezia con “A Tour Of Italian Days”, un tour che accompagnerà la pubblicazione del libro “A Book of Days” in uscita per Bompiani il 27 settembre e già bestseller in tutto il mondo. Un evento speciale per il pubblico italiano, che potrà ascoltare i brani che hanno reso Patti Smith l’icona moderna che conosciamo: febbrile, inesausta, attenta alla ricerca di verità sempre più profonde e che ancora una volta darà prova delle sue capacità da performer in questo lungo tour che toccherà tutto il Belpaese.

Nella città lagunare il concerto è previsto per giovedì 14 dicembre, al Teatro Malibran, alle 21.00. I live di Patti Smith sono un vincente mix tra passato e presente capace di guardare al futuro in tutte le sue sfumature a cui si aggiungeranno, per rafforzare questo legame, i testi della Sacerdotessa del Rock decantati insieme alla proiezione sul palco delle fotografie pubblicate nel libro “A Book of Days”, per quello che sarà uno sguardo unico e personale e in costante evoluzione dell’archivio di scatti di Patti Smith.

Come ha dichiarato la stessa artista in una recente intervista al New York Times sugli intenti del libro: «Volevo scrivere un volume che, pur prendendo in considerazioni alcuni aspetti politici, desse alle persone un momento di sollievo. Non possiamo ignorare ciò che accade nel mondo - dobbiamo essere consapevoli e impegnati - ma abbiamo anche bisogno di tempo per pensare ad altre cose o per usare la nostra immaginazione».

“A Tour of Italian Days” metterà in luce tutte le peculiarità del sofisticato songwriting di Patti Smith, asse portante delle esibizioni insieme all’accompagnamento minimale riproposto alla chitarra acustica trasformando così le parole in puro suono e la sua voce in uno strumento.

A Book of Days

A Book of Days è un diario, un libro prezioso che raccoglie parole e fotografie di un anno speciale e insieme come tanti. Sono più di 365 gli scatti contenuti, che spaziano dal vecchio archivio di polaroid di Patti Smith alle foto rubate con lo smartphone, per tracciare la singolare estetica dell’autrice.

Una galleria che ha iniziato a condividere su Instagram nel 2018 e che mette insieme di tutto dai ritratti dei figli alle amate tazze di caffè, dai suoi stivali al gatto abissino. Col tempo ha preso forma la storia coerente di una vita dedicata all’arte e costellata di piccole scoperte quotidiane tra passioni, devozioni, ossessioni e capricci.

Il libro contiene inedite fotografie d’epoca della sua vita in viaggio, tra stazioni ferroviarie e piccoli club, registrata scrupolosamente nel suo taccuino. Appunti pieni di speranza, elegia e gioco, è una lettura senza tempo per tempi molto incerti, una mappa ispiratrice della vita e di un’artista.