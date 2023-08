In riva al Piave torna il Patto Solenne d'Amistà con un concerto di Alan Sorrenti

Sale l'attesa in riva al Piave per il Patto Solenne d'Amistà, la manifestazione storico-folcloristica che da sempre unisce Musile e San Donà. La data, come da tradizione, è quella di lunedì 7 agosto, quando, oltre ai riti tradizionali che da sempre contraddistinguono l'evento, la città di Musile ospiterà il grande concerto musicale di Alan Sorrenti, che si esibirà al termine delle celebrazioni in piazza Libertà.

«Come ogni anno – spiegano il sindaco di Musile di Piave, Silvia Susanna, e l'assessore alla Cultura, Luciano Carpenedo – questa è una data che aspettiamo con grande emozione perchè rappresenta una tradizione molto sentita per le nostre comunità. Con questo patto simbolico si rinnova l'amicizia con la vicina San Donà e si festeggia nel migliore dei modi, ricordando la nostra storia e tramandandola alle giovani generazioni».

Il programma della serata è come sempre nutrito sia dal lato sandonatese che musilense: a San Donà si inizia alle 19.30 con la sfilata degli sbandieratori del "Gruppo Città della Rocca" lungo le vie principali del centro cittadino. Il ritrovo è in piazza Indipendenza alle 20 con la formazione del corteo storico pronto a dirigersi verso la vicina località alla presenza dei Popolani delle frazioni, i relativi stendardi e i capponi custodi e scortati.

A Musile di Piave, alle 20.30, parte invece il corteo storico con la partecipazione di figuranti e dei “Musici e Sbandieratori Arquatesi”. L'incontro ufficiale delle due delegazioni sul Ponte della Libertà è previsto alle 20.45 con la consegna dei doni e ritorno in piazza XVIII giugno. Alle ore 21.00 la lettura del Patto Solenne d'Amistà presso il Palazzo Comunale di Musile di Piave, con il tradizionale scambio dei capponi tra i due sindaci. A seguire il concerto di Alan Sorrenti con anguriata finale.