Pavè: il festival con la testa sulla bicicletta sbarca a Venezia

C’è un cambiamento globale in atto nella mobilità individuale, collettiva e condivisa, ormai sempre più lontana dal modello di un’indiscriminata motorizzazione di massa. Protagonista è la bicicletta, un mezzo semplice per risolvere grandi problemi. In nome di questa ritrovata sostenibilità il primo weekend di maggio arriva a Venezia Pavè, bike festival di narrazione pensato per promuovere il cambiamento culturale in atto che, nelle giornate di venerdì 6 e sabato 7 maggio, porterà un ricco palinsesto di eventi nel distretto che fa da cornice a M9. Tutti gli appuntamenti saranno a ingresso libero con prenotazione obbligatoria online.

Il programma del festival

Un ricco panel di relatori italiani e stranieri e un nutrito cartellone di incontri caratterizzeranno questa prima edizione del Festival ha come tema “Testimonianze dalla ciclabilita? evoluta”. La programmazione di Pavè scorrerà lungo tre percorsi narrativi:

CITTÀ E CAMBIAMENTO - Le citta? di tutto il mondo sono di fronte alle conseguenze dell’uso sfrenato di automobili e mezzi inquinanti. Riducendo le emissioni di CO2 con la moderazione del traffico e pianificando spazi pubblici maggiormente attrattivi, le politiche piu? intelligenti hanno dimostrato efficacia. La prima questione da affrontare per la diffusione della mobilita? ciclistica urbana e? la costruzione di un contesto “amico” della bicicletta, nel quale sia possibile muoversi ovunque in modo confortevole e sicuro. L’Olanda - ospite d’onore - porterà in scena la sua esperienza di successo, aprendo il Festival con la proiezione del mediometraggio “Why we cycle” seguita dai racconti di quattro testimonial dai Paesi Bassi.

CICLOVISIONI, TESTIMONIANZE DAL BIKEPACKING EVOLUTO - Il rapporto che il ciclista instaura con il territorio in cui si muove e? un legame profondo: coinvolge tutti i sensi e permette di percepire sfumature e dettagli del paesaggio che con un mezzo veloce perdono di significato. Praticare il cicloturismo significa ripensare al valore del tempo e dei luoghi: sul proscenio veneziano lo scopriremo attraverso le prospettive di ultrarider e ciclisti qualunque.

CINEMA E TERRE ALTE - In chiusura di ogni giornata una proiezione su tematiche ambientaliste. Saranno due i film selezionati per PAVÈ da Film Festival della Lessinia, unico concorso cinematografico internazionale esclusivamente dedicato a cortometraggi, documentari, lungometraggi e film di animazione sulla vita, la storia e le tradizioni in montagna.

Domenica 8 maggio si terrà l’highlight sportivo del Festival (sold-out da fine di marzo) che chiuderà in bellezza Pavè sulle due ruote: una Gravel Ride non competitiva e unsupported, un’avventura in bici lunga una domenica che si snoderà nell’impareggiabile contesto della Laguna di Venezia, lungo gli argini dei fiumi Sile, Piave e Livenza fra strade bianche, piste ciclabili, sentieri e strade secondarie con un esclusivo transfer dedicato in ferry-boat. I percorsi proposti sono due, di 140 e 90 chilometri; entrambi partono e arrivano al Parco San Giuliano dove per l’occasione verrà allestito il Pavè Village.

«L’incontro tra M9 e Pavé è cercato e fortemente voluto. - ha commentato Luca Molinari, direttore scientifico di M9 - Museo e Festival, infatti, perseguono gli stessi obiettivi, ovvero promuovere la sostenibilità e iniziative che aprano nuove vie di collaborazione con le associazioni e le realtà presenti sul territorio. Ospitare questo Festival della mobilità sostenibile su due ruote ci offre una nuova occasione per ribadire che M9 è una casa aperta catalizzatrice delle energie migliori messe in campo al servizio della comunità per un futuro che abbia al centro la cura delle persone e del paesaggio».