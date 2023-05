Torna il bike festival "Pavè-pedalando a Venezia"

Dopo una prima edizione di successo, da venerdì 5 a domenica 7 maggio 2023 torna "Pavè - Pedalando a Venezia", il bike festival di narrazione ideato e organizzato da La Velostazione Venezia APS in collaborazione con Museo M9, con i patrocini di Consolato Generale della Repubblica Federale di Germania, Regione Veneto, Comune di Venezia, Università Iuav di Venezia, Europe Direct Venezia, Comune di Cavallino-Treporti, FIAB.

Protagonista di Pavè e? la bicicletta, straordinario veicolo di coesione sociale e nuova percezione della realta?, che rivitalizza i territori, risveglia il commercio, rilancia la cultura e il turismo. Il festival è una tre giorni “con la testa sulla bicicletta” per raccontare la trasformazione globale in atto nella mobilita? individuale, che tenta di allontanarsi dall’indiscriminata motorizzazione di massa.

Sono due le anime complementari a dare struttura al festival: la dimensione narrativa con un palinsesto ricco di talk, laboratori e proiezioni e le esperienze di outdoor puro e sui pedali, con due imperdibili appuntamenti.

Il palinsesto narrativo

Gli appuntamenti più divulgativi sono ospitati nelle aree museali di M9 - Museo del ‘900, venerdì 5 e sabato 6 maggio, dalle 10 alle 19. Qui si alternano testimonianze e racconti di urbanisti, cicloviaggiatori, ultrarider, filmaker e attivisti. Tre i filoni principali: "Citta? e cambiamento", in cui si parlerà di come rimettere al centro delle citta? le persone e della costruzione di un contesto “amico” della bicicletta; "Ciclovisioni", con focus sull'ecologia e sul rapporto che il ciclista instaura con il territorio in cui si muove e, in chiusura, "Cinema e clima", con una proiezione su tematiche ambientaliste.

Tutti in sella

Circondati dalla bellezza del distretto veneziano, sono due gli appuntamenti in sella la bici, con ritrovo al Parco San Giuliano, domenica 7 maggio.

La Pavè Classic, l’Unsupported Gravel Ride (declinata in 2 differenti tracciati, da 140 km e 90 km, con partenza alla francese tra le 7.30 e le 9.30), che vede 500 cicliste e ciclisti pedalare tra la Laguna Veneta, i fiumi Sile, Piave e Livenza lungo strade bianche, piste ciclabili, argini, sentieri e strade secondarie e solcare le acque del Bacino San Marco su un ferry-boat per il rientro in terraferma. La grande attesa creatasi attorno all’evento ha portato al sold-out delle iscrizioni nell’arco di sei giorni.

Una versione Urban, con partenza tra le 9.30 e le 11.30, porta i partecipanti a pedalare per 50 km in un percorso periurbano lungo corsi d’acqua ed aree verdi.

Iscrizioni online.

Tutti gli appuntamenti sono a ingresso libero con prenotazione obbligatoria online. La partecipazione alla pedalata Urban di domenica 7 maggio, invece, ha un costo di 10 euro.