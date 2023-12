Appuntamento con la tradizione: confermati i “Pavineri” di Cavallino e Treporti

Confermate dal Comune anche per il 2024 le manifestazioni dei “pavineri” alla vigilia dell'Epifania: venerdì 5 gennaio saranno due gli eventi pubblici organizzati dal Comune di Cavallino-Treporti assieme alla Pro Loco e alle associazioni locali, quello di Cavallino e quello di Treporti realizzato presso la Ricevitoria.

Alle ore 15.30 si aprirà la tradizionale festa a Cavallino, frazione nella quale si festeggerà la 40° edizione degli “Amici del Paviner” con l’unico e suggestivo spettacolo della Befana bruciata in laguna. Piazza S.M. Elisabetta ospiterà animazione, musica e intrattenimento per bambini e adulti in attesa delle ore 18.00, quando sarà acceso il “paviner” di oltre dieci metri realizzato sulla chiatta galleggiante che sarà visibile dalla terrazza panoramica sull’acqua della storica piazza (in caso di maltempo recupero il giorno 7 gennaio). Alle ore 19.00 brucerà il “berolon” del gruppo parrocchiale di Treporti presso l’area del Marina Fiorita della Ricevitoria, vicino a Treporti (in caso di maltempo: recupero il giorno 6).

«Quella dei “pavineri” è una tradizione che negli anni si è mantenuta viva nelle piazze grazie alla passione e all’impegno di alcuni nostri concittadini che si mettono a disposizione della comunità per non far dimenticare l'antica usanza pagano-sacrale – spiega Giorgia Bortoluzzi, assessore con delega alle manifestazioni della tradizione –. Oltre alle manifestazioni pubbliche crediamo che anche presso le case si possa continuare a condividere questo momento. Per questo il Comune, come lo scorso anno, ha già pubblicato l’ordinanza per poterli realizzare e limitare i tassi di inquinamento».