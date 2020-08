Peace Diouf 5tet Senegal etno jazz

Proveniente dal popolo Sérèr in Senegal, Peace Papis Diouf è un artista che contamina la musica occidentale con le sonorità senegalesi. E' uno dei chitarristi più talentuosi del Senegal. Dopo aver suonato con i più grandi artisti del suo paese si è trasferito a Roma. Peace Papis Diouf si è arricchito come artista che incorpora la moderna musica occidentale senza compromettere le profonde e radicate tradizioni senegalesi.

Il chitarrista Peace Diouf e il batterista e creatore di perle Moulaye Niang, si rincontrano dopo venti anni. Per entrambi è una folgorazione artistica! I due musicisti lavorano sui brani originali di Peace e Moulaye. Il progetto che nasce da questa simbiosi artistica affonda le sue radici nella parte più profonda della cultura musicale africana, con contaminazioni blues e jazz. Peace e Moulaye definiscono la loro musica "Gass", che in wolof significa "scavare". E proprio questa è l'intenzione dei due musicisti che hanno dato vita al progetto: cercare, scavare nella cultura africana, per poter portare in superficie, rivestire di nuova energia e condividere i ritmi più profondi ed antichi dell'Africa Occidentale.



PEACE DIOUF chitarra SILVIA GIROTTO voce MAFALL DIAW percussioni ALICE BUSATO Voce MOULAYE NIANG batteria



Si potrà godere di questo meraviglioso progetto musicale all'aperto, in un contesto unico, al fresco del canale di Cannaregio, ritornando a riassaporare la magia della musica dal vivo all'aperto.



Ottimi cocktail dei nostri bartender e deliziosa cucina dello chef Seeegalese BAMBA BARRY completeranno la serata.



La partecipazione è libera.



Per la cena i posti sono limitati ed è vivamente consigliata la prenotazione: Tel. 041 244 0031 Mail: info@lagunalibre.it

Sito: https://www.lagunalibre.it