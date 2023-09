A Bibione parte la "Pedalata per la vita" in sostegno alla Lega Italiana Fibrosi Cistica

Confcommercio Portogruaro-Bibione-Caorle, unitamene all’Associazione Noleggiatori Cicli di Bibione, in seno a Confcommercio, organizza la ottava edizione di questo importante e nobile evento cicloturistico a scopo benefico. Un appuntamento conosciuto e riconosciuto, strettamente legato alla Lega Italiana Fibrosi Cistica ONLUS – LIFC a cui, appunto, sarà devoluto l’intero incasso.

Ritrovo e registrazioni partecipanti alle ore 9.00 in Piazza Fontana a Bibione; partenza fissata alle ore 10.00 con arrivo al Faro di Bibione alle ore 12.30. Gli aderenti, in sede d’iscrizione, verseranno un contributo (€ 15,00 per gli adulti ed € 5,00 per i bambini fino a 10 anni) e a tutti sarà consegnata una maglietta personalizzata. I noleggiatori forniranno una bicicletta, senza ulteriori aggiunte, a quanti ne fossero sprovvisti.

Il percorso

Si partirà da Piazza Fontana percorrendo viale Aurora, s’imboccherà via delle Colonie e, attraverso un percorso interno alla pineta, si arriverà in viale delle Nazioni in direzione Via Brenta. Da via Brenta si attraverserà via Baseleghe per accedere in Val Grande. A tal punto ci sarà una pausa di circa 45 minuti per poi ripartire alla volta del boschetto di Bibione Lido del Sole attraversando Via Baseleghe e seguendo il sentiero del boschetto stesso. Ci si re-immetterà in viale delle Nazioni per raggiungere Bibione Lido del Sole al fine di imboccare la lungomare turistica e raggiungere il Faro di Bibione.

Al termine dell’evento, un momento conviviale nell’emozionante cornice del Faro di Bibione in cui si illustrerà lo spirito dell’iniziativa e le finalità perseguite dalla Lega Italiana Fibrosi Cistica ONLUS – LIFC.