La Peggy Guggenheim Collection rimane aperta tutto il mese di agosto

Sarà per molti un’estate dedicata alla riscoperta delle bellezze e dei capolavori del nostro Paese. Perché dunque non fare tappa a Venezia, culla di tesori medievali, rinascimentali e moderni? Tra chiese e affreschi, teatri e palazzi storici, calli e campielli, una tappa obbligatoria è senz’altro la Collezione Peggy Guggenheim che ad agosto è aperta dal venerdì al lunedì, dalle 10 alle 18.

Per chi desidera visitare il museo fuori dal consueto orario di apertura, dal venerdì al lunedì, dalle 9 alle 10, è possibile prenotare una visita guidata con un operatore didattico del museo. Per informazioni prenotazioni@guggenheim-venice.it. Il Museum Shop esterno, lungo la fondamenta che porta al museo è ora aperto regolarmente, dal mercoledì al lunedì, mentre il Museum Cafè segue gli stessi orari e giorni di apertura della Collezione.

In attesa del compleanno di Peggy

Alla luce della “costruzione” di una nuova normalità, l’estate prosegue in attesa del 26 di agosto, giorno del compleanno di Peggy Guggenheim. Sarà un compleanno diverso quest’anno, ma sempre all’insegna dell’arte e della musica. Il museo apre eccezionalmente le porte della mostra Migrating Objects alla sua affezionata comunità di soci e sostenitori per una serie di visite guidate, mentre la sera luci puntate sul Teatro Malibran. Con la partecipazione della Collezione Peggy Guggenheim, in occasione del compleanno della sua fondatrice, la Fondazione Teatro la Fenice porta in scena l'Histoire du soldat di Igor Stravinskij. Come tanti intellettuali, artisti, scrittori dell’epoca, anche il compositore russo, insieme alla moglie Vera, fu amico di Peggy Guggenheim. Il nuovo riallestimento de l'Histoire du soldat, celebra, proprio nel giorno del compleanno della mecenate, il legame che unì due grandi personalità del XX secolo. Ai soci del museo saranno riservati alcuni biglietti per lo spettacolo, acquistabili presso la biglietteria del Teatro la Fenice di Venezia oppure presso l'Agenzia Venezia Unica a Mestre. Per informazioni e prenotazioni: 041 2722699.