"Peggy Guggenheim e le donne moderne": su Zoom un incontro di formazione con la curatrice Gražina Subelytė

Continuano le attività online organizzate dalla Collezione Peggy Guggenheim sui temi principali di discussione individuati dal museo per questo anno: ispirazione, sostenibilità e presente. Il prossimo incontro di formazione rivolto a tutti gli amanti dell'arte e della cultura è previsto in forma gratuita e in lingua italiana per mercoledì 7 aprile alle ore 16.00 sulla piattaforma Zoom. Per circa un'ora, l'associate curator del museo Gražina Subelytė, approfondirà la figura di Peggy Guggenheim e come, nell'arco della sua vita, abbia sostenuto le donne, sia artiste che non. Tra queste donne si ricordano: la fotografa Berenice Abbott, la scrittrice Djuna Barnes, l’anarchica e femminista Emma Goldman e importanti artiste come Rita Kernn-Larsen, Irene Rice Pereira, Alice Rahon, e Sonja Sekula.

Come partecipare all'incontro

Per partecipare all'evento basta riempire il form dal sito ufficiale del museo e aspettare la mail di risposta con il link Zoom dell'incontro.