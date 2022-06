Art Night Venezia, si entra gratis alla Peggy Guggenheim Collection

Sabato 18 giugno 2022, in occasione di Art Night Venezia, la collezione Peggy Guggenheim accoglierà i visitatori con un'apertura straordinaria gratuita, dalle 18 alle 21.

Sarà l'occasione per visitare, oltre la collezione permanente, la mostra Surrealismo e magia. La modernità incantata, a cui sarà dedicata una speciale presentazione di circa 20 minuti, alle 18.30, nel giardino del museo. Magia, alchimia, occulto: sono queste le tematiche al centro di un intrigante percorso che spazia dall'irrazionale alla dimensione cosmica, dalla nozione dell'artista come mago a quella della donna come essere magico, dea e strega.

Durante la serata, l'accesso agli spazi museali sarà garantito solo su prenotazione, da effettuare a partire dal 13 giugno, sul sito del museo. Gli ingressi saranno garantiti fino a esaurimento posti.