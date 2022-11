Salute, chi abita in provincia di Venezia entra gratis alla Peggy Guggenheim Collection

È l’appuntamento immancabile dell’autunno veneziano: dal 16 al 21 novembre 2022, in occasione della Festa della Madonna della Salute, la Collezione Peggy Guggenheim apre le sue porte gratuitamente ai cittadini.

Nel corso della settimana i residenti o nati nel comune di Venezia, i residenti dei 44 comuni della Città Metropolitana di Venezia, e studenti e studentesse degli atenei veneziani (Accademia di Belle Arti, IUAV, Università Ca’ Foscari, Conservatorio Benedetto Marcello, Venice International University), potranno visitare la collezione permanente, concedersi una passeggiata tra i colori autunnali del giardino delle sculture, e approfittare di una speciale riduzione nei Museum Shop e al Museum Cafè. L’ingresso è su prenotazione, al seguente link, fino a esaurimento posti. Per accedere sarà necessario esibire un documento d'identità o tessera universitaria che attesti il diritto all'ingresso gratuito.

Oltre ad ammirare i capolavori custoditi a Palazzo Venier dei Leoni, durante la settimana, tutti i giorni alle 11.30 e alle 15.30, i visitatori potranno seguire approfondimenti dedicati alla vita di Peggy Guggenheim e al suo legame con Venezia, mentre alle 12 e alle 15, due “Art Talk” permetteranno di conoscere le opere in collezione realizzate dagli artisti veneziani o quei capolavori legati alla storia della città lagunare e alle suggestioni che Venezia suscita. Le presentazioni hanno inizio agli orari indicati e si svolgono nel giardino del museo o, in caso di maltempo, nella veranda antecedente gli spazi delle mostre temporanee. La partecipazione è gratuita e non è richiesta la prenotazione.

Nel weekend spazio a bambini e bambine. Domenica 20 l’appuntamento è con il Kids Day “La Venezia di Peggy Guggenheim”: durante il laboratorio i più piccoli scopriranno l’amore della collezionista americana per la città che sorge sull’acqua e si divertiranno mettendo in gioco le proprie capacità manuali e creative. L’attività è gratuita, fino a esaurimento posti, ed è obbligatoria la prenotazione a partire da lunedì 14 novembre, al seguente link.