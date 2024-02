La narrazione di una maternità improvvisa nello spettacolo di Francesca Esposito, in scena a l'Avogaria

Si ritorna a ridere di gusto con la stand up comedy al Teatro a l’Avogaria di Venezia: sabato 17 febbraio 2024 l’appuntamento è con l’attrice Francesca Esposito e la piece teatrale “Pensavo meglio”.

Lo spettacolo porta in scena con sapiente ironia e una comicità mai banale, la narrazione di una maternità improvvisa. L’attrice racconta di quanto sia difficile per una millennial ritrovarsi all'improvviso madre, dell'avere trent'anni e sentirsi ancora una minorenne, tra coetanee che preferiscono i concerti di Calcutta al fare figli e uomini incapaci di capire quanto sia difficile essere donna in un paese del genere. Con l’ironia tipicamente napoletana si raccontano il precariato, la politica sociale, il disagio dei trentenni e le complicazioni di una grande città. Nei suoi testi inoltre non manca la scuola, prendendo spunto dalla sua quotidianità di insegnante di latino nei licei.

La stand up comedy è un genere di commedia in cui l'artista interpreta dei monologhi in modo corrosivo dove si distruggono i luoghi comuni per infrangere le sicurezze dell'essere umano. Una comicità non per tutti con un linguaggio diretto e talvolta offensivo che va, senza preamboli, alla pancia delle persone. Una commedia dove il comico, in primis, fa ridere di sé per poi passare ad attaccare gli altri, e - nello specifico - le certezze dello spettatore.