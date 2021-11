Il percussionista di Jovanotti in concerto con il progetto "The Rebirth of Acid Jazz" a Venezia

Nell’ambito di Venezia Jazz Festival Fall edition, venerdì 5 novembre 2021 al Laguna Libre, jazz club del festival, in programma The Rebirth of Acid Jazz, con Leo Di Angilla (percussioni), Daniele Vianello (basso) e Marco Zago (tastiere). Il progetto del percussionista Leo Di Angilla, da più di un decennio percussionista di Jovanotti, è una rivisitazione in chiave minimale e groove di celebri standard jazz che hanno aperto nuove frontiere non solo nel linguaggio del jazz ma anche in ambito dance, funk e soul.

Programma

Aperitivo e concerto Ore 18.15 / 19.30 (ingresso dalle 17.45)

Aperitivo rinforzato con concerto € 25

Cena e concerto Ore 20.45 / 22.30 (ingresso dalle 20.15. chiusura locale alle 23.30)

Cena con menu fisso con concerto € 40

Per prenotazioni, prevendite e dettagli menu: www.lagunalibre.it - tel. 041 2440031

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...