Al Toniolo l'adattamento teatrale del celebre film "Perfetti sconosciuti"

Grande attesa al Teatro Toniolo per uno degli spettacoli più attesi dell’anno: l’adattamento di Perfetti sconosciuti, diretto da Paolo Genovese che firma la sua prima regia teatrale, portando in scena l’adattamento del suo film omonimo del 2016. Una brillante commedia sull’amicizia, sull’amore e sul tradimento, che porterà quattro coppie di amici a confrontarsi e a scoprire di essere “perfetti sconosciuti”.

Perfetti Sconosciuti sarà in scena dal 14 al 19 marzo, in cartellone per la Stagione Teatrale 2022.23, organizzata dal Settore Cultura del Comune di Venezia, in collaborazione con Arteven, circuito multidisciplinare regionale.

Dino Abbrescia, Alice Bertini, Marco Bonini, Paolo Calabresi, Massimo De Lorenzo, Anna Ferzetti, Valeria Solarino saranno gli eccezionali interpreti della commedia, la cui versione cinematografica è già un cult e record di remake in tutto il mondo, con 24 produzioni, da Israele alla Cina, dalla Russia all'Indonesia, dal Vietnam al Messico. E nel corso del 2023 uscirà anche il 25esimo, in Danimarca.

Ognuno di noi ha tre vite: una pubblica, una privata ed una segreta. Un tempo quella segreta era ben protetta nell’archivio della nostra memoria, oggi nelle nostre sim. Cosa succederebbe se quella minuscola schedina si mettesse a parlare? Durante una cena, un gruppo di amici decide di fare un gioco della verità mettendo i propri cellulari sul tavolo, condividendo tra loro messaggi e telefonate.Metteranno così a conoscenza l’un l’altro dei propri segreti più profondi.

Orari dello spettacolo: martedì 14 marzo alle ore 19.30; mercoledì 15 marzo alle ore 19.30, giovedì 16 marzo alle ore 19.30; venerdì 17 marzo alle ore 21.00; sabato 18 marzo alle ore 19.30 e domenica 19 marzo alle ore 16.30.