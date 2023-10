Al Museo di Palazzo Grimani una performance di musica contemporanea

Nell’ambito della mostra "Ugo Carmeni. Venice Mapping Time", curata da Daniela Ferretti con Dario Dalla Lana, il Museo di Palazzo Grimani ospita una performance di musica contemporanea in due atti con Federico Poni (Transmutatio Aquarum, Sublimatio Numeri) e Alessandro Gambato (Love Me Radically), già collaboratori di Carmeni per l'installazione video interattiva presente nell'esposizione.

L’iniziativa, che avrà luogo sabato 28 ottobre, nasce dalla collaborazione dei due artisti con Ugo Carmeni alla installazione audiovisuale presente in mostra e si inserisce all’interno di una serata di apertura straordinaria del museo fino alle ore 23. La performance avrà inizio alle ore 21.00 e sarà preceduta da una visita guidata della mostra a cura di Valeria Finocchi, direttrice del museo, alle ore 19.00. Evento su prenotazione obbligatoria (chiamando lo 041 2411507 o scrivendo a drm-ven.grimani@cultura.gov.it). Ingresso ridotto speciale 8 euro.

La performance

Il contributo di Federico Poni parte dalla città di Venezia e dal suo rapporto con l’acqua, impiegando i dati sulle altezze raggiunte dalla marea, che verranno tradotti in suono ed effetti luminosi. La “sonorizzazione” degli effetti del cambiamento climatico sulla città propone una maniera diversa, più empatica, di avvertire il fenomeno, invitando il pubblico ad “abitare i dati”. Questi, infatti, solitamente vengono comunicati attraverso l’astratta enunciazione di cifre o attraverso la loro elaborazione grafica in schemi cartesiani e altri diagrammi visuali.

Il pezzo di Alessandro Gambato è una performance in solo e, secondo le parole dell’artista, “una riflessione autobiografica sulle dipendenze emotive”. La performance è condotta su un impianto audio multicanale autocostruito, composto di altoparlanti di recupero sui quali il musicista agisce in modi diversi: dalla spazializzazione immersiva fino a interventi fisici sugli speaker, con l’ausilio di oggetti “risonanti” quali tamburelli, vasellame, monete, sonagli. Gli altoparlanti sono disposti a terra in forma di mezzaluna e il pubblico è invitato ad avvicinarsi il più possibile a questa sorta di metaforico “abbraccio” sonoro, che prende origine dai suoni generati per l’installazione "Venice Mapping Time".