Gli studenti di Iusve e Cube Radio in piazza nella giornata delle persone con disabilità

Una performance musicale e teatrale in centro città per richiamare l’attenzione dei cittadini sul tema dell’inclusione sociale. È quella che faranno sabato 3 dicembre, a partire dalle 15.00 fino alle 15.45, alcuni studenti dello IUSVE (Istituto universitario salesiano di Venezia di Mestre) legati all’emittente universitaria Cube Radio e coordinati da Lisa Zeriali.

La performance, che verrà proposta in sequenza in piazzale Candiani (alle ore 15), in largo Divisione Julia (alle 15.20) e in piazzetta Ventidue Marzo (alle 15.40) nella Giornata internazionale delle persone con disabilità, nasce proprio per sensibilizzare l'opinione pubblica sui temi dell'inclusione sociale e dell'autenticità dei rapporti umani. La performance si svilupperà su due fronti: quello musicale e canoro che vedrà una formazione composta dal “Coro degli Stonati di Padova e di Mestre”, “Choritaly”, “Le voci accanto” esibirsi insieme sotto la direzione della cantante Alessandra Pascali con la collaborazione di Vittorio Zambon.

La canzone scelta, Esseri umani di Marco Mengoni, sarà accompagnata da un altro gruppo di giovani abili e diversamente abili che danzeranno intorno al coro indossando maschere teatrali bianche. Alla performance sarà presente anche l’associazione Fattibillimo di Mogliano Veneto, coordinata da Mara Girardi e Francesca Balestri, che propone, tra le tante attività, laboratori di canto, musica e danza a bambini e ragazzi con disabilità. Autrice delle coreografie, che sono state predisposte per poter essere eseguite da tutti i partecipanti, è la studentessa IUSVE Sara Busetto, con la collaborazione di Alessia Camuffo.

«Cube Radio – spiega il direttore dell’emittente universitaria Marco Sanavio – ha sostenuto tecnicamente un’idea nata da alcuni studenti IUSVE e si è messa a servizio dei messaggi di integrazione, autenticità e inclusione di cui sono portatori. Sarà il modo migliore per realizzare anche il nostro video di auguri natalizi, evidenziando i valori umani che ci con sentono di superare le nostre fragilità, differenze e limiti e ci consentono di riconoscere le ricchezze che dimorano nell’altro da noi». Il video della performance, prodotto da Aurora Simionato e Marica Padoan di Cube Radio con la regia di Matteo Contarin, verrà pubblicato online domenica 4 dicembre.

L’evento è inserito all’interno della programmazione “Le città in festa” ed è stato reso possibile grazie all’attenzione e all’interesse dell’amministrazione comunale di Venezia.