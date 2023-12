La prima performance del Teatro di Cittadinanza indaga sul rapporto tra Venezia e il denaro

“I soldi fanno la felicità?”. A chiederselo sono i veneziani, cittadini-performer protagonisti della nuova edizione del laboratorio di Teatro di Cittadinanza Shylock. Venezia oltre il denaro, il progetto ideato da Mattia Berto e promosso dal Teatro Stabile del Veneto – Teatro Nazionale, in occasione della prima restituzione che, sabato 16 dicembre, animerà un luogo d’eccezione: sarà l’aula storica della Corte di Assise del Tribunale di Venezia ad accogliere, alle ore 15 e alle 17, il doppio appuntamento di trenta minuti per la prima delle due performance di questa nuova stagione del laboratorio teatrale per adulti, dedicata all’indagine sul rapporto tra Venezia e il denaro.

Il teatro, instancabile motore di riflessione e di comunità, condurrà una riflessione sul rapporto tra la città di San Marco e gli “schei”, trasformandola a tratti in un vero e proprio processo, alla ricerca di risposte. I soldi fanno davvero la felicità? Questo il titolo dell’appuntamento ad ingresso gratuito, un viaggio tra passato e presente, attraverso le parole degli stessi veneziani (cittadini-attori) che partecipano al laboratorio. Per partecipare basta prenotarsi online.

Il boom di iscrizioni alla nuova edizione del progetto teatrale, aperto a cittadini di età compresa tra i 20 e i 70 anni, ha permesso di attivare un doppio laboratorio che prevede nel corso dell’anno, oltre ad una ventina di appuntamenti serali, anche due performance cittadine e uno spettacolo finale al Teatro Goldoni. Un lavoro di sei mesi che consentirà ai partecipanti di indagare su se stessi e sui temi proposti, a partire dalla città che abitano. Più di altri capoluoghi del mondo, Venezia vive del rapporto con il denaro, perché è una città di mercanti e le ricchezze che l’hanno fatta crescere sono tesori commerciali, nati da scambi di gioielli, spezie e profumi. A Venezia, infatti, sono nate le assicurazioni per consentire le grandi spedizioni navali in Oriente. Tutto questo ha permesso alla città di diventare un motore di scambi culturali, un luogo dove le lingue si mescolano e si intrecciano storie e commerci. E l’atmosfera della Corte d’Assise permetterà al pubblico di riviverne i momenti chiave.