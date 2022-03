Al teatro Goldoni è in scena "La peste", dal romanzo di Camus

Da giovedì 10 marzo a domenica 13 marzo salirà sul palcoscenico del Teatro Goldoni di Venezia La peste di Camus. Il tentativo di essere uomini, una co-produzione di Teatro Stabile del Veneto, Teatro Stabile di Bolzano e Centro d’Arte Contemporanea Teatro Carcano con la regia di Serena Sinigaglia, che sceglie il classico dell'autore francese per l'urgenza di portare in scena storie e fatti necessari, che aiutino l'uomo ad affrontare questo momento storico così delicato. In scena nel ruolo dei protagonisti del romanzo edito da Gallimard e adattato da Emanuele Aldrovandi, sono gli attori Marco Brinzi, Alvise Camozzi, Matteo Cremon, Oscar De Summa e Mattia Fabris.

È un romanzo, quello di Albert Camus, che scandaglia a fondo l’animo umano e lo fa scegliendo un momento estremo, di assoluta emergenza, di sconvolgimento dell’ordinario. L’umanità di Camus è divertente, sorprendente, commovente e appassionante: l’autore ci guarda senza giudicarci mai, con occhi sempre nuovi. E ci propone una direzione possibile, un senso nel caos, un freno alla paura. È da queste considerazioni che la regista Serena Sinigaglia si muove per realizzare una versione scenica del testo. L’amore laico e terreno è l’inaspettato protagonista di questa storia, il filo che unisce le strane vicende intercorse ad Orano (in Algeria) in un periodo imprecisato degli anni ‘40. Appena pubblicata, l’opera, che rientra nel cosiddetto Ciclo della rivolta, riscosse un grande successo arrivando a vendere nei primi due anni 160mila copie e aggiudicandosi il ‘Prix des Critiques’.

Lo spettacolo continuerà poi la tournée al Teatro Mario Del Monaco di Treviso (18>20 marzo) e al Teatro Carcano di Milano (22>27 marzo).