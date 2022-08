Jazz e racconti a Dolo: appuntamento con Debora Petrina e Tiziano Scarpa

Torna Jazz Area Metropolitana, sei appuntamenti lungo la Riviera del Brenta e nel Miranese dal 26 agosto al 2 settembre. Sei concerti che uniscono giovani proposte del territorio, grandi nomi nazionali e partecipazioni internazionali, affiancati da laboratori e appuntamenti musicali pomeridiani.

Si parte a Dolo, al parco "Gino Strada" - Biblioteca Comunale, venerdì 26 agosto, alle ore 17:00 con la lezione-concerto per bambini e famiglie, insieme al vibrafono Giovanni Perin. Si prosegue alle ore 21.00 con Debora Petrina e Tiziano Scarpa: musica e parole nel parco della villa settecentesca, per raccontare Le cose che succedono di notte.

Debora Petrina, cantautrice e compositrice, incontra le storie dello scrittore Tiziano Scarpa, per alternare sul palco le canzoni e racconti in rima. Debora Petrina alle tastiere, chitarra e voce ammalia e inonda la scena; fra un brano e l’altro si fanno strada le storie di Tiziano Scarpa tratte dal suo libro Una libellula di città. Racconti di uomini, alberi, animali solitari che cercano l’amore e la verità, e trovano quello che si meritano. Favole per adulti, in rime baciate, abbracciate, accarezzate, qualche volta accoltellate e strangolate.

Il biglietto d’ingresso per i concerti è di € 2,00 (acquistabili su OOOH.Events). Per questa edizione, JAM ha deciso di omaggiare l’ingresso agli under 18, ai musicisti iscritti a MIDJ, agli operatori dell’Ulss 3. Sono inoltre ad ingresso gratuito tutte lezioni-concerto pomeridiane e il concerto di Francesca Bertazzo “Jazz Connotation Trio” del 30 agosto.