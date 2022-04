Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di VeneziaToday

Pietro Beretta Jeux d’Amour 02.04.2022 – 29.05.2022

A cura di Roberta Reali Spazio San Vidal (Scoletta di San Zaccaria) – Castello, Venezia

Inaugurazione 02.04 ore 18:00

Il 2 aprile 2022 alle ore 18.00 sarà inaugurata, allo Spazio SV - San Vidal di Venezia, la mostra Jeux d’Amour di Pietro Beretta, a cura di Roberta Reali, visitabile fino al 29 maggio 2022. Nella mostra saranno presentate diverse serie dell'Artista come la sua Box Art Collection (2014-2016), che comprende più di settanta opere, uno degli esiti più brillanti del sodalizio artistico intrapreso negli anni Novanta con la moglie Annagret Engelberger, architetto d’interni. Questa serie trae ispirazione da alcune delle più importanti correnti artistiche del Novecento, dai Fauves al Cubismo, dall’Astrattismo all’Art Brut e Pop art, dal Nouveau Réalisme alla Cracking Art e, le opere che ne fanno parte, sono realizzate utilizzando come supporto delle cassette lignee di vini pregiati. Un’altra serie affronta con ironia temi della contemporaneità, oggi assolutamente attuali, quali il conflitto in Vietnam e la guerra fredda, l’animalismo, l’ecologia, il pacifismo e la denuncia dell’infibulazione femminile in Africa. Beretta procedeva nel proprio fare artistico come una “singolarità collettiva”, collaborando con la moglie in colti Jeux d’Amour, d’arts and crafts, all’insegna dell’incontro tra la vita e l’arte - come testimoniano le quattro sedie “africane” presenti in mostra, realizzate a quattro mani con Anngret. Con la repentina scomparsa della moglie, nel 2017, la produzione artistica del pittore sembrava essersi interrotta, ma, dopo due anni di silenzio, l’Artista ha realizzato una nuova serie, in esposizione a Jeux d’Amour. A partire dal 2017, infatti, egli lavora sulla nuova serie di ritratti psicologici ed “espressionisti” Sguardi, in parte già esposta al Museo civico di Ascona e al Café Imagina Gallery di Venezia nel 2020. In occasione di Jeux d'Amour la serie di ritratti sarà riproposta in una grande installazione parietale composta come una sorta di flusso di coscienza visivo, che rappresenta i tòpoi dell'esperienza artistica e umana di Beretta: dal raffinato espressionismo novecentesco alla Street Art, attraverso le gamme rarefatte e accese dei pigmenti scoperti durante i suoi viaggi in Marocco, alla ricerca del volto di Annagret, compagna di vita e Musa.

SCHEDA INFORMATIVA MOSTRA Pietro Beretta. Jeux d’Amour 02.04.2022- 29.05.2022 A CURA DI Roberta Reali INAUGURAZIONE 2 aprile 2022 ore 18 DOVE Spazio San Vidal SV (Scoletta di San Zaccaria) – Campo San Zaccaria, Castello 4683, 30122 Venezia (VE) ORARI DI VISITA Dal martedì alla domenica 10.30> 12.30 / 16.00>19.00 SITO WEB berettapietro.com UFFICIO STAMPA FG Comunicazione – Venezia Cristina Gatti cristina.gatti@fg-comunicazione.it