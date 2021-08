Pinhole, la mostra di scatti realizzati senza macchina fotografica

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di VeneziaToday

Riecco il consueto appuntamento di San Michele in arte, che con la 3ª rassegna artistica dal titolo Pinhole, ogni quindici giorni, espone opere pittoriche, scultoree, fotografiche e digitali, nei locali sotto i portici di piazza della Libertà a San Michele al Tagliamento di fronte al municipio.

Pensare a “Pinhole” come ad una mostra fotografica è riduttivo perché la mancanza di ottica e “macchina” fotografica diventano pregi, i limiti diventano prospettive e gli ostacoli si trasformano in punti di vista. Lorenzo Tommasoni è l’artista che da più di 20 anni si è dedicato alla fotografia stenopeica. La mostra fotografica è stata inaugurata il 13 agosto assieme all’artista fotografo con la presenza del sindaco Pasqualino Codognotto.

Nelle immagini da lui proposte, l'autore ha utilizzato diverse scatole di cartoncino tamburato, da lui ideate e costruite: non si tratta propriamente di "macchine" perchè non c'è nulla che svolga "un lavoro": sono definibili scatole fotografiche. La fotografia pinhole (o stenopeica) consiste nel non usare alcun obiettivo o "lente" per la realizzazione dell'immagine, ma al suo posto un piccolo foro dal quale possa far passare la luce nella camera oscura. Il principio su cui si basa la formazione dell'immagine è quello della diffrazione della luce.

Lorenzo Tommasoni è uno dei maggiori interpreti friulani di questa “esperienza” fotografica, che si colloca in totale controtendenza rispetto alla fotografia digitale. Assente è, ed esempio, la possibilità di “previsualizzare” l'obiettivo, dilatati sono i tempi di esposizione traducendo il risultano in vera e propria arte. Attraverso una camera oscura Tommasoni mostra il territorio del litorale del nord-est e non solo, riesce a catturare i movimenti, non limitandosi a soggetti immobili, ma fotografando anche le persone nelle loro gesta. Curatrice dell’evento è l’artista lignanese Vanessa Modafferi, responsabile di NEXT Art, l’associazione veneziana a capo del progetto.

Ingresso gratuito, dal martedì al sabato. Necessario green pass o tampone negativo. Per info e orari www.associazionenext.it - 342.0753907 - email nextassociazione@gmail.com