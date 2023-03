"Pink Floyd History": al Teatro Corso lo show che ripercorre la carriera della band inglese

Pink Floyd History, lo show sold out in tutta Europa che ripercorre 50 anni di carriera musicale della band Inglese, arriva sul palco del Teatro Corso di Mestre sabato 27 Maggio 2023 per una notte di pura magia ed emozione.

Il meglio dei Pink Floyd in un sound fresco ed emozionante che mantiene fedelmente il lato rock e la psichedelia della leggendaria rock band britannica, evocando l’energia e ricreando la magia e le atmosfere dei concerti dei Pink Floyd: uno show curato nei minimi particolari con coinvolgenti scenografie ed emozionanti giochi di luce

Durante lo spettacolo ci saranno anche proiezioni dei filmati originali dei Pink Floyd ed effetti multimediali per un live trascinante. Lo show è imperniato su una carrellata dei maggiori successi della band, riprodotti fedelmente in un crescendo di emozioni.

Prevendite attive su Ticketone e Vivaticket.