Il 22 ottobre 2022, dalle 9 alle 14, si tiene al Green Garden Village di Mestre la “Pink Padel cup for Avapo”, evento sportivo a sostegno delle donne colpite da tumore alla mammella. L'intento è favorire i percorsi di riconciliazione con il proprio nuovo aspetto fisico e incoraggiare il percorso di guarigione nel senso più ampio, in continuità con le cure sanitarie.

Sono 40 le atlete che solcheranno il campo blu: per loro i premi sono messi a disposizione da Tennis3.it., Foolish Sportwear e M9-museo del ‘900. Sostengono inoltre l’iniziativa Banca Generali ed il Centro Commerciale Porte di Mestre.

L’evento gode del patrocinio dal Comune di Venezia. Spiega la presidente del consiglio comunale, Ermelinda Damiano: «Un altro importante evento sportivo impreziosisce questo straordinario “Ottobre Rosa”, mese di sensibilizzazione per la lotta contro il tumore al seno, perché la prevenzione passa anche attraverso l’adozione di corretti stili di vita e l’attività sportiva ne è pilastro e motore. La finalità della manifestazione è indubbiamente nobile e la raccolta fondi per una realtà come Avapo Mestre ne è ulteriore dimostrazione».

Il patron del Green Garden, Fabio Sapori, ha da subito accolto la proposta. «La Pink Padel cup deve essere un momento dedicato alle donne, per le donne, in un binomio che mai come oggi ha un significato importante e di aggregazione: sport e prevenzione». Sulla valenza del torneo si esprime anche la fondatrice e promotrice del torneo, Ilaria Edel Muzzati: «Abbiamo voluto immaginare un contenitore che contenesse svariati temi: i gruppi femminili minori ed amatoriali non godono di grande considerazione a causa dei numeri di partecipazione limitati, che spesso non sono remunerativi per chi organizza e per chi ospita. La Pink Padel cup punta sulla trasversalità del livello atletico-sportivo e sull'associazionismo impegnato. In questo caso, grazie all’inserimento della kermesse nell’Ottobre Rosa del Comune di Venezia, sono proprio le donne che scendono in campo per le donne. Quest’anno - conclude - abbiamo potuto contare sul supporto del Museo M9 di Mestre, che donerà degli ingressi gratuiti alle prime e seconde classificate e a tutte le partecipanti del torneo un coupon ingresso ridotto».