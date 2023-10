All’Hard Rock Cafe torna il Pinktober: un mese di esibizioni live a supporto della Lilt

Il mese di ottobre è rosa per Hard Rock Cafe che, attraverso l’Hard Rock Heals Foundation, sostiene ogni anno il Pinktober, la campagna di sensibilizzazione e raccolta fondi internazionale per la ricerca sul tumore al seno, con iniziative ed eventi in tutti i cafe, gli hotel e i casinò della catena. Anche l’Hard Rock Cafe di Venezia promuoverà per l’intero mese di ottobre un programma di musica live tutto in rosa e una speciale linea di merchandise a favore della LILT, la Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori.

LILT è un ente pubblico su base associativa con sede a Roma, vigilato dal Ministero della Salute, articolato in 106 associazioni provinciali. Opera senza fini di lucro e il suo principale compito istituzionale è diffondere la cultura della prevenzione (primaria, secondaria e terziaria) come metodo di vita. I punti di forza della lega sono rappresentati dai circa 400 ambulatori dislocati su tutto il territorio nazionale e dagli oltre 20mila volontari al servizio della comunità. Le 106 associazioni provinciali LILT, pur essendo organismi autonomi, perseguono le suddette finalità operando nel quadro degli atti di indirizzo ed avvisi emanati dalla sede centrale LILT.

Il programma di musica live

Nella serata del 12 ottobre è in programma il dj set di Eleonara Gastaldello, in arte Dj La Gasta, che a partire dalle 21.30 mixerà la sua playlist di canzoni, facendo scatenare tutto il pubblico del Cafe.

Il 19 sarà il turno della voce e dell’anima folk e soul di Dani De Zan e il 26 ottobre chiudono le serate di live music in rosa i Magicicada.

Il merchandise

Nel rock shop di Rialto sarà disponibile per tutto ottobre una linea di merchandise dal design unico e ricercato che include delle t-shirt, borracce e spille a tema Pinktober: i protagonisti della capsule collection sono una farfalla stilizzata, simbolo di metamorfosi e rinascita, e il pink ribbon, riconosciuto universalmente come segno della lotta contro il tumore al seno. Parte del ricavato delle vendite dei capi d’abbigliamento e degli accessori verrà devoluto alla LILT, realtà di primo piano nella prevenzione, educazione e ricerca contro i tumori. La capsule collection è disponibile nello store di Bacino Orseolo, nel rock shop di Rialto e nel Rock Shops online.