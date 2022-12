La pista di ghiaccio a Chioggia per le festività natalizie

Prezzo non disponibile

Per le festività natalizie, a Chioggia sarà possibile divertirsi pattinando sulla pista di ghiaccio, allestita in piazza Duomo. La pista è allestita in piazza Duomo fino al 22 gennaio 2023.

La pista di ghiaccio per Natale

Sarà possibile fruirne tutti i giorni feriali dalle ore 15.00 alle 20.00, sabato e domenica e giorni festivi dalle ore 15.00 alle ore 22.00. Altro "must" delle feste è il villaggio di Babbo Natale, fino all'8 gennaio 2023 davanti al Municipio.