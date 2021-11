Torna per le festività di Natale 2021 la pista di ghiaccio in piazza Ferretto a Mestre. Piste di vero ghiaccio, per il divertimento di tutti, aperte tutti i giorni, con possibilità di noleggio pattini. L'inaugurazione è prevista per il 27 novembre 2021, poi sarà possibile divertirsi fino al 9 gennaio 2022.