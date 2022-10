Torna la pista di pattinaggio sul ghiaccio a Marghera

L'autunno e l'inverno si preannunciano festosi e ricchi di eventi per Marghera. Dopo gli appuntamenti di Halloween per i più piccini, prenderà il via cartellone di "Natale con noi 2022", con protagonista assoluta la pista di pattinaggio sul ghiaccio 'Marghera on ice', della dimensione di 420 metri quadrati, che sarà allestita in piazza Mercato l'11 novembre. Sarà inaugurata ufficialmente il 19 novembre alle 11, e resterà accessibile fino al 21 febbraio 2023.

Pista di pattinaggio sul ghiaccio a Marghera

La pista ospiterà corsi di pattinaggio ed esibizioni di pattinaggio artistico, hockey, sfilate, concerti. Sarà a disposizione il noleggio dei pattini per chi ne abbia bisogno. Sarà accessibile nei giorni feriali dalle 14.30 alle 21. Sabato e domenica e nei giorni delle festività natalizie la mattina (10-12.30) e il pomeriggio (14.30-21). Infine il 31 dicembre il turno pomeridiano sarà dalle 14.30 alle 19 e poi di nuovo, eccezionalmente, dalle 22 alle 2 della mattina.

Il programma di Marghera on ice comprende anche l'allestimento di mercatini aperti tutta la giornata di domenica (13 e 27 novembre, 4, 11 e 18 dicembre, 8 e 22 gennaio) a partire dalle 10, ma anche dj set, cosplay, animazione in pista. Il 31 dicembre sarà la volta del Capodanno on ice, infine prevista un'esibizione di chiusura il 19 febbraio.