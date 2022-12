Natale con la pista di ghiaccio in Campo San Polo a Venezia

Non è Natale senza il pattinaggio. Sarà inaugurata sabato 3 dicembre 2022 la pista di ghiaccio a Venezia, come da tradizione installata in Campo San Polo. Pista di vero ghiaccio, per il divertimento di tutti, sarà aperta tutti i giorni, con la possibilità di noleggiare i pattini in loco, fino al 21 febbraio 2023.

Natale a Venezia: pista di ghiaccio

L'accesso alla pista avviene secondo turni della durata di circa un’ora e mezza, intervallati da una pausa di 30 minuti. In questa pagina è possibile trovare il calendario completo, con gli orari di apertura della struttura.

L'accesso costa 12 euro per adulti e 10 per bambini fino a 12 anni; il biglietto d'accesso per chi possiede la propria attrezzatura scende a 10 euro per adulti e 8 euro per ragazzi.