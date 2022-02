Piste di pattinaggio aperte per tutto il periodo di Carnevale

Continua a Venezia e a Marghera la magia del pattinaggio su vero ghiaccio. Per tutto il periodo del Carnevale di Venezia 2022, che ha come filo conduttore “Remember the future”, adulti e bambini potranno trascorrere qualche ora all’insegna della spensieratezza e del divertimento, pattinando in luoghi storici e affascinanti come Campo San Polo.

Uno sport antico dal fascino intramontabile che ha degli innegabili benefici psicofisici. Se nei giorni scorsi è stata smantellata la pista su ghiaccio in Piazza Ferretto per permettere la realizzazione degli allestimenti scenografici di Carnevale, restano attive fino ai primi di marzo le piste in Campo San Polo a Venezia e quella in Piazza Mercato a Marghera.

Nella pista di Marghera, già da sabato 12 febbraio, si potrà assistere a spettacoli, esibizioni e corsi di pattinaggio nell’ambito dell’iniziativa “Carnival show”. Come gli anni scorsi, alle piste sarà possibile accedere con pattini propri oppure noleggiandoli in loco, con un sovrapprezzo sul costo d’ingresso. Sono previsti abbonamenti e costi agevolati per i residenti e per i bambini. È inoltre obbligatorio indossare i guanti e la mascherina.

Pista di pattinaggio a Venezia

Campo San Polo Orari e turni di apertura: tutti i giorni dalle 11 alle 19; turni della durata di circa un’ora e mezza intervallati da una pausa di 30 minuti, ad eccezione della pausa di un’ora tra il turno compreso tra le ore 11-12.30 e le ore 13.30–15. Costi: adulti residenti con noleggio pattini euro 10, con pattini propri euro 8, non residenti con noleggio pattini euro 12 e con propria attrezzatura euro 10; bambini fino ai 12 anni residenti nel Comune di Venezia 8 euro con noleggio e 6 euro senza attrezzatura; bambini non residenti 10 o 8 euro. Per i residenti abbonamenti di 10 ingressi di euro 75 e 60 e per i bambini di 65 o 45 euro.



Pista di pattinaggio a Marghera

Piazza Mercato tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 15 alle 21; sabato e domenica dalle 10 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 21 Costi: Costi: adulti con noleggio pattini euro 10, con pattini propri euro 7; bambini fino agli 11 anni 8 euro con noleggio e 5 euro senza attrezzatura. Sono previsti anche corsi di pattinaggio della durata di dieci ore al costo di 15 euro.



Il programma può essere soggetto a variazioni e modifiche per via della situazione sanitaria, consultare il sito ufficiale del Comune di Venezia per tutti gli aggiornamenti. L’ingresso è consentito solo ai possessori della Certificazione Verde Covid-19 rilasciata per vaccinazione o guarigione da Covid-19 che sarà verificata da un addetto incaricato all’entrata della pista. In base alle normative vigenti, gli accessi alla pista sono contingentati. È obbligatorio l’utilizzo della mascherina a protezione delle vie respiratorie all’interno della struttura.