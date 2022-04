Poetry slam al teatrino Groggia: il pubblico fa da giuria

Sabato 9 aprile va in scena al teatrino Groggia il contest di poetry slam, esito del laboratorio condotto da Lorenzo Marangoni con 16 giovani poeti.

Si tratta di una disciplina che nasce per riportare la poesia tra la gente, in una modalità popolare e ibrida: un mix tra performance, rap, drammaturgia, stand up comedy. È prevista una competizione tra poeti performativi, che si sfidano interpretando i propri versi in round a eliminazione.

Lorenzo Maragoni, che ha diretto il laboratorio e guidato il gruppo, è vincitore della settima edizione del campionato italiano di Poetry slam 2021. Classe 1984, lavora come autore teatrale, regista e performer.

L'evento è organizzato dal Settore cultura del Comune di Venezia assieme a La Piccionaia.