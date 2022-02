"Poetry slam", laboratorio per giovani attori al Teatrino Groggia

Un laboratorio per giovani attori al Teatrino Groggia di Venezia: da marzo prende il via "Poetry slam", percorso in quattro appuntamenti (dedicato a ragazzi con più di 16 anni) guidato da Lorenzo Marangoni, poeta e performer di recente alla ribalta per la sua partecipazione a Italia's got talent.

La poetry slam nasce nel 1987 a Chicago da un’idea del poeta americano Marc Kelly Smith e, ancora oggi, la formula è la stessa: riportare la poesia tra la gente, fuori dalla pagina stampata, in una modalità popolare, coinvolgente, festosa. Una discipline che crea l’occasione per l’esplorazione e l’ibridazione di linguaggi che ruotano attorno alla poesia, mescolando performance, rap, drammaturgia, stand up comedy. La poesia ha una vocazione popolare, corporea, orale, che viene proprio dalle sue origini legate a cantastorie, poeti itineranti, teatro, commedia dell’arte, sottoculture urbane, mondo dell’hip hop. La poetry slam è basato su un meccanismo ludico e partecipativo, con contest tra poeti performativi che si sfidano interpretando i propri versi in round a eliminazione.

Il conduttore, Lorenzo Maragoni, è vincitore della settima edizione del campionato italiano di Poetry slam, a settembre 2021. Classe 1984, lavora come autore teatrale, regista e performer. Fa parte della compagnia Amor Vacui e collabora tra gli altri con il Teatro Stabile del Veneto e l’università di Padova. Nel 2021 ha ricevuto una menzione speciale al concorso Sinestetica per videopoesie, e ha vinto il premio Bologna in Lettere, nella sezione dedicata alla poesia orale e performativa. «In questo laboratorio - dice - esploreremo cosa voglia dire il poetry slam: saremo poeti che guardano alla propria biografia, alla propria immaginazione, alla realtà sociale in cui vivono. Saremo di età diverse, di provenienze diverse e con voci diverse. Scriveremo due (o tre) poesie della durata di 1 minuto l’una, le proveremo, e le performeremo all’interno di una serata finale aperta al pubblico con un vincitore».

Informazioni

Calendario degli incontri: venerdì 11 e 25 marzo e 8 e 9 aprile, ore 15-18. Quota di iscrizione al laboratorio € 30. Per informazioni e prenotazioni scrivere a: apescadisogni@piccionaia.org