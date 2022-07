Cerimonia di apertura del ponte votivo del Redentore

Il ponte votivo per la festività del Redentore sarà aperto al pubblico venerdì 15 luglio: la cerimonia è in programma alle ore 20, alla presenza del sindaco Luigi Brugnaro, del patriarca Francesco Moraglia e delle autorità civili e religiose. Il ponte, in legno e acciaio, collegherà per tutto il weekend la fondamenta delle Zattere (all'altezza della chiesa dello Spirito Santo) con la basilica del Redentore sull'isola della Giudecca. È composto da 16 moduli galleggianti, ciascuno costituito da un elemento d’impalcato di 19 per 3,8 metri. Un varco largo 10 metri permette il passaggio dei mezzi pubblici e di pronto intervento.

Caratteristiche tecniche

Queste nel dettaglio le caratteristiche tecniche del ponte: 333,7 metri la lunghezza e 3,6 metri la larghezza dell’attraversamento; 1,2 metri e 4,2 rispettivamente l'altezza dal livello dell’acqua e del passaggio per le imbarcazioni; 34 sono le barche che sorreggono il ponte e 140 le lampade per l’illuminazione.

Montaggio e smontaggio

Le operazioni di posa degli elementi galleggianti sono iniziate il 5 luglio e gli ultimi pezzi saranno montati proprio venerdì 15 luglio. Dalle 16.15 si procederà alla chiusura totale, alle 19.00 il ponte verrà collaudato e dalle 20.00 sarà aperto al pubblico. Il transito pedonale sarà consentito fino alla mezzanotte di domenica 17 luglio, ad eccezione dell’arco di tempo dalle ore 23 di sabato alle ore 0.30 di domenica, durante il quale si svolgerà lo spettacolo pirotecnico.

Le operazioni di smontaggio inizieranno dalla mezzanotte di domenica 17 e prevedono la sospensione del traffico acqueo fino alle ore 6 di lunedì 18 luglio, quando verrà assicurato un varco di 135 metri. Il ponte sarà completamente smontato nell’arco di due settimane.