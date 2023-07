Porta Verde, in via Piave il ballo al ritmo del "Metabolismo lagunare"

La musica torna a riprendersi gli spazi di via Piave con le serate animate da Porta Verde, promosse dal Comune di Venezia. Sabato in centinaia hanno ballato al ritmo di "metabolismo lagunare", e il programma è ricco di appuntamenti anche nei prossimi giorni. Non mancano le occasioni per scatenarsi, divertirsi e rilassarsi nello spazio dei giardini del quartiere, tornato luogo d'incontro per la gente.

Programma

PortaVerde è infatti un progetto di rivitalizzazione di via Piave attraverso musica, enogastronomia, animazione per bambini, eventi culturali e soprattutto luogo di espressione della comunità e accoglienza dei visitatori. Stasera, martedì 11 luglio, alle 21 Guido Catalano, scrittore e poeta torinese, porta in scena il suo ultimo lavoro: “Smettere di fumare baciando”. In collaborazione con “Il Giralibri”. Mercoledì alla stessa ora alle 21 parte il concerto Folk Multietnico Radiomondo, mentre giovedì è il turno della musica celtica di Comac Quartet. Venerdì 14 luglio alle 19, in collaborazione con Anda Venice Hostel, il dj Nico F. porta ai giardini la musica Chill House.

Cos’è PortaVerde

È il nome del progetto di animazione di via Piave per la rigenerazione urbana dell’area. Il giardino rappresenta non solo un luogo di creatività, ricreazione e intrattenimento per i residenti, ma anche di incontro e accoglienza del flusso turistico e di indirizzamento sulla città di Mestre. Dal 16 giugno al 10 settembre PortaVerde ospiterà eventi, serate dedicate alla gastronomia, presentazioni di libri, workshop per bambini e concerti in collaborazione con attività, associazioni e soggetti che animano la piccola e grande Mestre.

PortaVerde è anche il luogo dove il cittadino incontra il visitatore nella condivisione di uno spazio nuovo e accogliente. È stata pensata una scenografia innovativa e invitante, pur nella sua semplicità, con un’area food & drink, un’area beach, un punto informazioni sulle associazioni e attività sulla città, un’area per bambini e altro. Una cornice che offre un'occasione per dare un segnale di riconquista degli spazi disagiati della bella via Piave, con un presidio fisso e funzionale, aperto anche alle proposte di associazioni e realtà locali. È un'iniziativa promossa dal Comune di Venezia, settore Cultura, nell’ambito di Città in Festa. Il direttore artistico è Marco Iacampo.

