Portogruaro Half Marathon e 10 km

Quando Dal 25/09/2022 al 25/09/2022 Orario non disponibile

Portogruaro avrà la sua mezza maratona: la data è domenica 25 settembre, già ufficialmente inserita nel calendario della Federazione italiana di atletica leggera. Si correrà sui classici 21,097 km di un veloce tracciato che si svilupperà tra Portogruaro, Teglio Veneto e Gruaro.

Partenza nel suggestivo scenario di Piazza della Repubblica a Portogruaro, dove sarà posto anche il traguardo, oltre al village di accoglienza per atleti e accompagnatori. Alla Portogruaro Half Marathon sarà inoltre abbinata una corsa stracittadina, sulla distanza di 10 km, a carattere ludico-motorio, aperta a tutti. L’organizzazione è a cura del Running Team Conegliano.

Le iscrizioni, sia per la mezza maratona che per la stracittadina sui 10 km, sono aperte da sabato 15 gennaio al costo di 18 euro (mezza maratona) e 6 euro (10 km). Prevista anche una quota agevolata (16 euro sino al 31 gennaio, poi 18) per le società che iscriveranno un minimo di 10 atleti.