Vincere è questione di alta fedeltà al Centro Commerciale Porte di Mestre!

Dopo le vacanze avete voglia di una pausa rilassante, rigenerante e che vi regali tantissimi premi? Venite a fare shopping al Centro Commerciale Porte di Mestre, c’è una bellissima sorpresa per voi! Dal 1° settembre al 30 novembre arriva il concorso “Vincere è questione di alta fedeltà”, riservato a tutti gli iscritti al Porte di Mestre Club, il programma di Alta Fedeltà del Centro Commerciale che vi offre tante promozioni, omaggi e promozioni esclusive.

Se non siete ancora nel Club, potete iscrivervi gratuitamente sul sito fidelity.portedimestre.it. Se invece siete già iscritti, potete partecipare direttamente al concorso: basta fare acquisti nei negozi in Galleria e caricare le foto degli scontrini sul nuovo canale whatsapp di Porte di Mestre al numero 041983389 o su fidelity.portedimestre.it dopo aver fatto il login con i vostri dati. Ricordatevi che ogni scontrino valido darà diritto ad una sola partecipazione, nell’una o nell’altra modalità.

In palio tantissime Gift Card da 20€. In più tutti i partecipanti parteciperanno all’estrazione finale del premio finale del valore di 1000€!

In caso di vincita, per ottenere il premio dovrete recarvi presso l’info point del centro commerciale Porte di Mestre e presentare lo scontrino associato alla vincita, il vostro documento d’identità e l’indirizzo email di partecipazione e iscrizione al programma fedeltà.

E adesso non possiamo fare altro che augurarvi Buona Fortuna, al Centro Commerciale Porte di Mestre, in Via Don Tosatto 22. Se volete sempre essere aggiornati sulle novità e sulle promozioni in corso, potete visitare il sito www.portedimestre.it o la pagina Facebook @portedimestre.