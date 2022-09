Premiazione e mostra 4° concorso fotografico "Muri"

Sabato 1 ottobre 2022 alle ore 17:30, presso la Provvederia di Mestre in via Torre Belfredo 1, avrà luogo la cerimonia di premiazione del 4° concorso fotografico indetto da Università Popolare Mestre.

Nel proseguire la tradizione del concorso, è stata confermata la partecipazione ai soli fotografi non professionisti, i quali si sono misurati con lo stuzzicante tema “Muri”.



La cerimonia di premiazione sarà concomitante all’apertura della mostra delle opere che hanno partecipato al concorso. L’esposizione, proseguirà sino all’11 ottobre 2022 compreso, con i seguenti orari: tutti i giorni dalle 16:30 alle 19:00. Inoltre sabato e domenica sarà aperta anche dalle 10:00 alle 12:00.