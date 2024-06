A Venezia le premiazioni della 21esima edizione del Videoconcorso Francesco Pasinetti

Lunedì 3 giugno, alle 21.00 presso il Fondaco dei Tedeschi, si terranno le premiazioni del Videoconcorso Francesco Pasinetti 2024: giunto alla 21esima edizione, intitolata “Dalla città al mondo delle persone”, il contest si riconferma come un punto d’incontro tra giovanissimi, amatori e professionisti della settima arte, continuando a promuovere le produzioni cinematografiche, anche indipendenti e sperimentali, a Venezia.

Il festival Pasinetti – presieduto da Anna Ponti e curato da Michela Nardin, Giovanni Andrea Martini, Marco Paladini, Isabella Albano, Gaetano Salerno e Martina Zennaro – pone particolare attenzione ai cortometraggi che trattano temi sociali, culturali e ambientali nonché al genere documentario, soprattutto se legati alla città lagunare.

Anche quest'anno il concorso ha mantenuto uno stretto legame con il mondo della scuola, in particolare con il Liceo Artistico Michelangelo Guggenheim e con l’Accademia di Belle Arti. «Il festival continua ad occuparsi della città, raccontandone la vita e le tradizioni, rimanendo attento sia al presente sia alle prospettive per il futuro – raccontano i curatori –. Le giornate del concorso si svolgeranno anche per questa edizione in diversi luoghi della città: la Casa del Cinema, Il Fondaco dei Tedeschi, il Cinema Rossini, il Centro Culturale Kolbe, la sede dell’associazione Settemari, la Mostra del Cinema nello spazio Regione Veneto e Cibiana di Cadore, luogo ricco di storia e di suggestioni, che ospiterà, grazie al sindaco Mattia Gosetti, una serata del Pasinetti dedicata al cinema di montagna».

I premi

A individuare le opere più meritevoli dell'edizione 2024 è stata una giuria composta da Manfredo Manfroi, presidente emerito del Circolo Fotografico La Gondola, Donatella Ventimiglia, Chiara Mendolia, Elena Cardillo, Francesco Liothard, Daniela Bartoletti e Federico Corda, esperti del settore e personalità legate alla cultura cittadina.

Il festival si articola in differenti sezioni e prevede un'onorificenza per ciascuna di esse. “Sono pietre o sono nuvole?”, intitolata come alcuni versi di Dino Buzzati, è legata al tema del paesaggio, alle architetture e alle storie dei Monti Pallidi, le Dolomiti. Un premio speciale verrà quindi assegnato dalla Vetrina del Volontariato. Quest’anno, inoltre, è stata annunciata una nuova sezione, dedicata ad un tema di drammatica attualità: "Ti amo da ... vivere. A scuola di sentimenti per riconoscere il respiro dell'amore". Venezia è l'argomento principale di un premio speciale dell'associazione Tutta la Città Insieme!, che riassume il tema di fondo di tutte le sezioni: il diritto di vivere in realtà accoglienti, in cui il dialogo è un prezioso strumento di conoscenza, la diversità è ricchezza e la convivenza cordiale è alla base dei rapporti tra le persone.

Durante la serata del 3 giugno, oltre alle premiazioni, verrà proiettato il video Silhouette di Philippe Apatie. Il successivo appuntamento si terrà dopo un mese esatto, precisamente il 3 agosto alle 21.00 presso il ristorante Taulà dei Bos a Cibiana di Cadore, con la premiazione della sezione “Sono pietre o sono nuvole” e la proiezione di una selezione di opere partecipanti al concorso. Per informazioni e prenotazioni scrivere a info@festivalpasinetti.it.