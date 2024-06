105 Summer Festival al Parco San Giuliano: da domani prenotazioni gratuite

Apriranno domani, giovedì 13 giugno, sul sito VeneziaUnica, le prenotazioni per partecipare all'evento musicale 105 Summer Festival, in programma al Parco San Giuliano venerdì 21 giugno.

Fino al 14 giugno, potranno registrarsi gratuitamente solo i cittadini del Comune di Venezia, mentre il 15 e 16 giugno sarà la volta di tutti i residenti nella città metropolitana. Dal 17 giugno, la prenotazione sarà accesibile a chiunque, sempre gratuitamente.

Il biglietto è strettamente personale, non duplicabile e non cedibile e dovrà essere esibito al controllo accessi pena l’impossibilità di partecipare all’evento. I minori di 13 anni, ovvero i nati dopo il 21/06/2011, possono assistere all’evento solo se accompagnati da un maggiorenne possessore di un regolare titolo d’ingresso.

Il concerto

Presenteranno i concerti, introdotti da un dj-set, due conduttori di Radio 105: Mariasole Pollio e Daniele Battaglia. Si alterneranno sul palco alcuni degli artisti più ascoltati della scena italiana: Alessandra Amoroso, Alvaro De Luna, Anna, Articolo 31, Baby K, Boro, Bresh, Cioffi, Colapesce Dimartino, Elettra Lamborghini, Fred De Palma, Gaia, Gemelli Diversi, Ghali, Kaput, LDA, Leo Gassman, Lil Jolie, Mr. Rain, Paola & Chiara, Rocco Hunt, Shade, Silent Bob & Sick Budd, Sophie and The Giants, The Ramona Flowers.

Informazioni sullo spettacolo

L'evento inizierrà alle 21, con apertura dei cancelli alle 14. Dalle ore 20 si comincerà con il dj set firmato Radio 105. Saranno inoltre presenti varie aree food&beverage con foodtruck e partner village, animazione e musica durante tutto il pomeriggio.

L’ingresso per persone con disabilità e relativo accompagnatore è garantito, fino ad esaurimento dei posti disponibili, previo invio di una richiesta via email a ticketing@velaspa.com indicando nome e cognome della persona portatrice di disabilità, certificato di invalidità o un documento equivalente. È obbligatorio che l’accompagnatore sia maggiorenne. Parcheggio presso Park Porta Gialla.