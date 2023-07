Redentore 2023, ancora posti disponibili per assistere allo spettacolo dalle rive e dall’acqua

Grande attesa per la “Notte famosissima”: il popolo dei veneziani è pronto a festeggiare il Redentore, l’evento più amato e tradizionale nel calendario cittadino. C’è ancora la possibilità di riservare un posto per guardare i fuochi da terra e dalle rive oltre che l’ormeggio delle imbarcazioni. Le prenotazioni vanno effettuate al link www.redentorevenezia.it.

L'attesa è tutta per lo spettacolo pirotecnico, che tradizionalmente ha avvio alle 23.30 e per 40 minuti circa illumina il Bacino di San Marco. Come gli anni scorsi, il Redentore sarà diffuso sul territorio con festeggiamenti e fuochi d’artificio che si svolgeranno anche ad Asseggiano, Malcontenta, Marghera, Gazzera e Pellestrina.

Tra le novità di quest’anno, la sostituzione delle lampade a incandescenza con quelle a led per tutte le luminarie posizionate lungo rive e fondamenta, un’attenzione alla sostenibilità e al risparmio energetico che produrrà una riduzione del 75 per cento del costo sulla bolletta dell’energia.

Le luminarie saranno accese con l’apertura del ponte votivo, che verrà inaugurato domani, 14 luglio, alle ore 20.00 dal sindaco Luigi Brugnaro, dal patriarca Francesco Moraglia e dalle autorità civili e religiose. Il percorso galleggiante temporaneo, con i suoi 334 metri di lunghezza, accompagna da sempre i festeggiamenti dei veneziani che lo attraversano a perenne ricordo del voto per la liberazione dalla peste.

Trasporti

Per l'occasione, nella notte tra sabato 15 e domenica 16 luglio sono programmate alcune modifiche ai servizi di trasporto pubblico.

Navigazione

Linee Actv 1, 2, 4.1, 4.2, 5.1, 5.2, 6, 7, 8, 14, 15, 16, 17, 20 e N

dalle ore 19:00 circa di sabato 15 luglio alle ore 02:00 circa di domenica 16 luglio 2023 sarà sospeso il transito dei mezzi in Canal Grande, Canale della Giudecca e Bacino San Marco tra Rialto (terminale di arrivo e partenza dei mezzi di linea 1, 2/ e 2 da e per P.le Roma/Ferrovia), Giudecca Palanca (la linea 2 proveniente da Tronchetto effettua fermate Sacca Fisola, San Basilio e Zattere, le linee 4.1/4.2 omettono le fermate Giudecca Palanca, Redentore, Zitelle e San Marco San Zaccaria) e Arsenale/Giardini (a seconda della fascia oraria). Su disposizione delle Autorità competenti verranno interdetti dalle ore 19:00 alle 24:00 tutti gli approdi della Giudecca e dalle ore 20:00 alle ore 24:00 gli impianti di San Marco, San Zaccaria, Arsenale e San Giorgio;

al termine dello spettacolo pirotecnico, saranno organizzati servizi di deflusso da Arsenale per Lido SME, da Rialto per Ferrovia/P.le Roma, da Giudecca per Tronchetto, da San Zaccaria per Zitelle (e viceversa);

dal pomeriggio di venerdì 14 luglio viene sospeso il collegamento di Nave Traghetto (ferry - linea 17) tra Tronchetto e Lido e contestualmente istituito un collegamento tra Lido e P.ta Sabbioni. Ultima partenza regolare alle ore 15:50 da Lido San Nicolò e da Tronchetto. Nella tratta Lido San Nicolò - P. Sabbioni e viceversa attivato collegamento dalle ore 16:50 alle ore 22:35 che proseguirà anche sabato 15 e domenica 16 dalle ore 06:05 alle ore 22:35. Lunedì 17 luglio prima partenza regolare da San Nicolò e da Tronchetto alle ore 05:50 (omessa la corsa delle ore 05:00). In particolari condizioni meteomarine, il terminal di nave traghetto di P.ta Sabbioni potrebbe non essere accessibile ad autobus e veicoli pesanti in generale. Per tutto il periodo di utilizzo saranno sospesi gli imbarchi sulla nave traghetto di veicoli con carico superiore ai 300 quintali.

Inoltre sabato 15 e domenica 16 luglio la linea 2 in Canal Grande viene limitata a Rialto anziché a San Marco Giardinetti, sabato 15 luglio la linea 7 viene sospesa.

Domenica 16 luglio 2023, in occasione della Regata del Redentore dalle ore 15:30 alle ore 18:30 circa le linee 2 e 4.1 ometteranno la fermata Redentore (la linea 2 solo in direzione San Zaccaria).

Automobilistico

Al termine dello spettacolo pirotecnico saranno garantite corse di deflusso da P.le Roma verso Marghera, Mestre Centro, Campalto e Miranese. A seconda dell’effettivo flusso di persone e della disponibilità delle risorse a disposizione potranno inoltre essere integrati i servizi su esposti con collegamenti verso Carpenedo e Favaro in ambito urbano e Mirano e Dolo in ambito extraurbano, il cui rinforzo è previsto a partire dalle ore 01:30.

People mover

Il servizio di collegamento tra Tronchetto, Stazione Marittima e P.le Roma (e viceversa) viene prorogato fino alle ore 03:00 come di seguito:

da P. Roma dalle ore 23:00 alle 2:50 ogni 10 ai minuti 00 - 10 - 20 - 30 - 40 – 50

da Tronchetto dalle ore 23:00 alle 2:50 ogni 10 ai minuti 00 - 10 - 20 - 30 - 40 - 50

Ferroviario

Sono programmati i seguenti servizi aggiuntivi: