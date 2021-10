Aprono domani le prenotazioni per gli incontri con gli scrittori di "Incroci di Civiltà"

Aprono domani, giovedì 21 ottobre, le prenotazioni agli incontri con gli scrittori di "Incroci di civiltà", il festival internazionale della letteratura organizzato dall'università Ca' Foscari di Venezia.

Incroci di Civiltà 2021

La manifestazione, in programma dal 3 al 6 novembre, giunge alla quattordicesima edizione e, dopo lo stop forzato dello scorso anno, torna in presenza. Come è consuetudine, anche per l'edizione 2021 autori più conosciuti e scrittori emergenti verranno accostati in un susseguirsi di presentazioni, dibattiti, riflessioni in cui protagonista sarà la letteratura del mondo. Tanti gli ospiti attesi, tra i quali Manuel Vilas, Mathias Énard, Paolo Rumiz, Tiziano Scarpa, James Noël, Ulla Lenze, Caterina Edwards, Vittorio Longhi, Rodrigo Fresan, Nicola Lagioia e molti altri: saranno infatti ventisei gli scrittori che si avvicenderanno nel corso degli incontri, provenienti da quattordici paesi differenti (Gran Bretagna, Germania, Italia, India, Olanda, Francia, Stati Uniti, Serbia, Turchia, Cina, Afghanistan, Repubblica del Congo, Argentina e Haiti).

Ad inaugurare la nuova edizione, mercoledì 3 novembre, sarà la scrittrice newyorkese Nicole Krauss, alla quale verrà consegnato il Premio Bortolotto Possati - Ca’ Foscari. Seguirà poi una conversazione con la scrittrice Chiara Valerio e con la direttrice del festival Pia Masiero presso la Scuola Grande di San Rocco a partire dalle ore 18.00.

Prenotazioni

Tutti gli appuntamenti saranno a ingresso libero con prenotazione obbligatoria online che si potrà effettuare a partire dalle 12 di domani, 21 ottobre. Per partecipare è necessario esibire la certificazione verde Covid 19 (Green Pass) in corso di validità.