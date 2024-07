Torna la "notte famosissima", lunedì aprono le prenotazioni per il Redentore

Sabato 20 luglio Venezia rinnoverà il suo voto per la liberazione dalla peste. Il Redentore è tra le festività popolari più sentite e attese dai veneziani, in cui convivono l’aspetto religioso e quello spettacolare, tra tradizioni gastronomiche, folklore e fuochi d’artificio, con giochi di luce e di riflessi sull'inimitabile palcoscenico del Bacino di San Marco.

I fuochi d’artificio dedicati quest’anno alle celebrazioni dei 700 anni dalla morte di Marco Polo inizieranno, come da tradizione, alle ore 23.30 e per oltre mezz’ora le loro luci illumineranno il Bacino con uno spettacolo unico al mondo, che vedrà sparare in aria circa 6.500 artifici. Replicando il sistema di safety e security, adottato negli ultimi anni, al fine di garantire un'omogenea distribuzione del pubblico nelle aree prossime allo spettacolo, è previsto il contingentamento del pubblico.

Come prenotare

Da lunedì 8 luglio saranno aperte le prenotazioni per le rive più vicine al Bacino (Zattere, Piazzetta San Marco, Riva degli Schiavoni, Giudecca) al seguente link: www.redentorevenezia.it. Fino a mercoledì 10 luglio sarà consentita la prenotazione dei posti lungo le rive unicamente per i cittadini residenti nel Comune di Venezia. In particolare, sulle rive della Giudecca fino a mercoledì 10 luglio potranno registrarsi solo i residenti nell’isola stessa e a Sacca Fisola. Da giovedì 11 luglio, invece, la prenotazione potrà essere effettuata anche dai non residenti nella zona. Sempre da lunedì 8 saranno aperte anche le prenotazioni anche per le barche e saranno previste delle aree di ormeggio suddivise per tipologia di natanti e imbarcazioni secondo il modello consolidato delle ultime edizioni.

La Festa del Redentore, come da tradizione, viene vissuta in un rito collettivo dall’acqua e da terra: chi in barca nel Bacino di San Marco, chi lungo le rive, chi da terrazze e altane, per rivivere assieme una tradizione tutta veneziana e godere di un caleidoscopio di colori che si staglia dietro le guglie, le cupole e i campanili della città. Il tutto condito dalle lunghe tavolate allestite alla Giudecca, dal tripudio di palloncini, luci e addobbi, dai preparativi per cucinare le pietanze che accompagnano tradizionalmente questo rito.