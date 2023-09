Tornano i corsi di musica e teatro dell'associazione culturale Quedro: presentazione il 15 settembre

Giunti all’ottavo anno, anche per il 2023/2024 tornano i corsi di musica e teatro di Quedro APS: la presentazione dei corsi per l’anno in corso si terrà venerdì 15 settembre dalle 17.30 presso la sede dell’Associazione di Via Visinoni 5/c a Zelarino (Venezia).

L’associazione, nata nel 2013 con lo scopo di favorire la promozione della cultura (gestendo una sala prove tutt’ora in attività e promuovendo eventi e seminari), nel 2015 ha avviato la sua attività di formazione artistica ed alla performance con corsi e seminari di musica e teatro.

Sono due i filoni principali dei corsi di Quedro: la musica (canto, chitarra, pianoforte, basso, batteria) e teatro (con corsi per tutte le età). A questi si affiancano durante l’anno laboratori creativi per i bambini. Il team degli insegnanti è composto da professionisti che da anni si occupano delle loro discipline sia nella didattica che nella performance.

Alla presentazione del 15 settembre, alla quale sarà possibile partecipare anche online, oltre ai corsi saranno presentate anche le altre attività per i soci e sarà un’occasione per conoscere gli spazi e la realtà associativa con le sue iniziative (letture per bambini ed adulti, giochi da tavolo e molto altro). Per informazioni e contatti: www.associazionequedro.it; associazionequedro@gmai.com; 3408961112.