Presentazione del libro "Il pirata gentile"

"Il pirata gentile" arriva alla Giudecca!



Mercoledì, 13 ottobre 2021, nella sede di EMERGENCY alla Giudecca, Alle ore 16:00 e alle ore 18:00

Giulia Oberholtzer presenterà il suo libro "Il pirata gentile"



Sono previsti due turni per la presentazione del libro, il primo alle 16 e il secondo alle 18. PRENOTAZIONE NECESSARIA: si prega di indicare l’orario prescelto e di comunicare eventuale cancellazione. L’evento è rivolto a bambini - dai 5 anni in su - e genitori.



Piero è un giovane pirata, ma non si sente come i soliti pirati: le razzie non gli piacciono, preferisce la gentilezza e desidera aiutare gli altri. I nuovi amici Abdul, Maika, Salim e Aisha lo aiuteranno a scoprire qualcosa di più su di sé.

Il pirata gentile è un albo illustrato che parla di identità, crescita, viaggi, amicizia… e migranti. Infatti, durante uno dei suoi viaggi Piero si imbatte in una barchetta alla deriva: ‹‹Non erano le barche dei ricchi a rompersi, quelle no, non si rompono mai, quelle che si rompono sono solo le barche dei poveracci››. Un libro pensato per i più piccoli che offre spunti di riflessione per tutte le età.



Giulia Oberholtzer è autrice e illustratrice, ha studiato Graphic Design e lavorato e collaborato in Italia e all’estero. Il suo primo racconto illustrato è stato Fernando senza Effe (bookabook, 2018); nel 2019 ha pubblicato Favole da bulli (Risfoglia).

Mattia Berto è regista, attore e direttore artistico veneziano. Dirige laboratori di teatro di comunità, ha animato la città di Venezia con il suo “teatro di cittadinanza” e attualmente è direttore artistico del teatrino Groggia. Negli ultimi anni ha sperimentato anche il formato del docu-film, girando dalle isole della laguna alle carceri alle botteghe di eccellenza.



L’evento avverrà seguendo le norme previste contro il contagio da Covid-19. Si effettuerà controllo del Green Pass per gli adulti.





Per informazioni e prenotazioni:



041877931

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...