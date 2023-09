Presentazione del libro "L’estinzione della ruota" di Jacopo Zerbo

Mercoledì 20 settembre, alle ore 18:45, nell’ambito della rassegna Grand Central Literary Festival – Summer Edition 2023, organizzata da Silvia Scagnetto, lo scrittore Jacopo Zerbo presenterà il suo libro “L’estinzione della ruota” presso il bistrot Grand Central di via Piave a Mestre. Dialoga con l’autore Paola Bigatto, coordinatrice didattica dell’Accademia teatrale “Carlo Goldoni”.



Jacopo Zerbo, nato a Venezia nel 1986, vive a Milano. Diplomato nel 2009 al corso attori della Scuola d’Arte Drammatica Paolo Grassi, ha lavorato in teatro con diversi registi, fra cui Mimmo Sorrentino, Jean-Claude Penchenat e Dario Fo. Con quest’ultimo ha collaborato per alcuni anni anche come assistente alla scrittura, curando la realizzazione di numerosi testi, fra cui La figlia del papa. Insegna dizione presso l’Accademia Teatrale Veneta e tiene vari corsi di dizione e teatro. Nel 2016 è stato finalista al Premio Histryo – Scritture di scena.



“L’estinzione della ruota”, edito da Bookabook nel 2020, è un romanzo distopico che affronta temi molto attuali, come quello della crisi climatica.



Siamo nel 2032: la crisi climatica ha superato il punto di non ritorno. Per quanti sforzi facciano gli uomini per frenare la deriva, nel giro di qualche decina d'anni la Terra risulterà invivibile per l'umanità. Nell'indifferenza generale, due attivisti vengono colpiti da una nuova consapevolezza, anzi due, profondamente in contrasto tra loro. Per Edward l'unica soluzione possibile per scampare alla terribile agonia cui è condannata l'umanità è estinguersi, attuando un piano di sterilizzazione controllata. Per Lise, al contrario, dato che le scoperte del futuro potrebbero smentire la condanna della scienza, sarebbe bene fare molti figli ed educarli alle tematiche ambientaliste, poiché uno di loro potrà essere colui che cambierà il corso della storia. Come possono visioni così opposte convivere in un mondo ormai condannato? La ruota non può girare in due sensi. E un uomo che vive nel 2111 lo sa.



Grazie alla collaborazione con la libreria San Michele di Mestre, durante l’incontro saranno disponibili le copie del libro per chi volesse acquistarle e farsele dedicare. Inoltre, l’evento verrà mandato in diretta su facebook all’interno del gruppo dell’associazione culturale Mestre Mia, consentendone la visione a chi sarà impossibilitato a presenziare.



L’ingresso è gratuito ma è consigliata la prenotazione allo 041-978278 o tramite Eventbrite rif. nr. 616564469927