Presentazione del libro "Via delle rovine" di Gianfranco Matterazzo

Mercoledì 1 febbraio 2023, alle 18:45, nell’ambito della rassegna Grand Central Literary Festival ideata da Silvia Scagnetto e promossa dal Grand Central di via Piave a Mestre, si terrà la presentazione del libro "Via delle rovine", il primo romanzo di Gianfranco Matterazzo, che sta riscuotendo un grosso successo di critica e di pubblico.

Il testo è stato pubblicato nel 2022 dalla casa editrice Arvan. A moderare l’incontro saranno presenti proprio l’editore Riccardo Calzavara e la grafica professionista Roberta Gerardi.

Gianfranco Matterazzo, classe1967, musicista appassionato di cinema e letteratura, vive in provincia di Venezia. Dopo varie esperienze con diverse band della zona, fonda con altri quattro amici gli End, gruppo new wave ancora in attività. Alterna alla musica la scrittura, cimentandosi nella prova impegnativa del romanzo lungo. "Via delle rovine" è il suo primo libro, di genere hard boiled/noir, nel quale le citazioni musicali la fanno da padrone.

Non deve aver avuto una bella esperienza coi portalettere della sua zona l’autore, tanto che fa degli errori di consegna della posta il motore della vicenda da lui narrata, dove ogni riferimento a persone o cose è, ovviamente, puramente casuale. Ambientati in un paese – inventato – dell’entroterra veneziano, dove la vita scorre senza particolari intoppi, questi errori assieme alla curiosità del protagonista e in un certo senso assieme anche alla sua sete di giustizia, daranno il via a un mistero che Tony Giussani, l’eroe del libro, chiamato in causa suo malgrado, cercherà di risolvere.



Le canzoni dei REM e di altre band del periodo ’80-’90 fanno continuamente da sfondo alla vicenda, e la presentazione di mercoledì sarà l’occasione giusta per ascoltarne qualcuna dal vivo: approfittando delle competenze musicali dell’autore, ascolteremo alcuni brani in acustico suonati dall’autore stesso accompagnato da Sandro Crivellari (voce) e Daniele Longhin (chitarra).



L’autore, dopo la presentazione, resterà disponibile per dediche e firmacopie, oltre che per soddisfare eventuali curiosità del pubblico sulla sua produzione. L’incontro verrà trasmesso in diretta all’interno del gruppo facebook Mestre Mia, mentre l’ospitale sala polifunzionale del ristorante/pizzeria Grand Central sarà ad accogliere il pubblico di interessati, appassionati o semplici curiosi che vogliano condividere questo momento di socialità e di approfondimento culturale.



L'ingresso è ibero e il normale servizio di bar/ristorazione è comunque operativo per tutti. Per consentire una migliore organizzazione della serata è comunque gradita la prenotazione allo 041-978278 o tramite Eventbrite rif. Nr. 479913523267